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    600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию

    1 Марта 2022, 23:37

    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - 600 казахстанцев в Украине заявились на эвакуацию в страну. Об этом сообщил Советник-Посланник Посольства Казахстана в Украине Сергей Коновалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «600 человек только в ближайшее время заявились на эвакуацию (всего). Полторы тысячи находятся на учете нашего консульского отдела. Посольство, как и заявило, будет стоять до конца. Пока будет коридор, пока будет возможность, эвакуацию будем проводить.

    Транспорт сейчас очень дорогой эвакуационный, до 10-15 тысяч долларов автобус до Львова и дальше до границы до Катовиц. Поэтому сейчас решается вопрос с дополнительным финансированием, чтобы обеспечить посольство и продолжить эвакуацию», - сказал Советник-Посланник Посольства Казахстана в Украине.

    Сейчас просто мы надеемся на поддержку Казахстана, добавил он.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    МИД РК Соотечественники Безопасность Украина
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