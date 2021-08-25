600 человек получили ключи от квартир в Кентау

КЕНТАУ. КАЗИНФОРМ - В Кентау 600 человек получили ключи от арендных квартир, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

В числе новоселов дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 109 квартир, многодетные семьи – 106 квартир, социально уязвимые слои населения по категориям – 227 квартир, государственные служащие - 139 квартир, граждане, чьи дома признаны аварийными - 4 квартиры.

В целом в городе Кентау ключи от арендных квартир получили 600 граждан. В том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей – 109 квартир, многодетные семьи – 106 квартир, социально уязвимые слои населения по категориям – 227 квартир, государственные служащие - 139 квартир, гражданае, чьи дома признаны аварийными - 4 квартиры.

Одна из получивших такое жилье - жительница города Калампыр Тулеубекова. В 2015 году многодетная семья была зарегистрирована на получение жилья по категории. Многодетная женщина регулярно отслеживала свою очередность через электронный портал EGOV. Она почти 6 лет терпеливо ждала очереди на жилье. Сегодня же в семье радостное событие - они получили арендное жилье.

Напомним, в настоящее время в Кентау начато строительство 5-этажных 60-квартирных домов. Кроме того, разработана проектно-сметная документация на строительство 10 домов.