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    60 жамбылских детей получили школьные принадлежности от партии «Nur Otan»

    30 Августа 2019, 13:50

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В преддверии Дня Конституции в Жамбылском филиале партии «Nur Otan» вручили детям из многодетных и малообеспеченных семей школьные принадлежности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам первого заместителя председателя областного филиала партии «Nur Otan» Ерканата Манжуова, в рамках акции «Дорога в школу» 40 ребят в Таразе и 20 ребят в районах Жамбылской области получили не только рюкзаки со школьными принадлежностями, но и школьную форму.

    По его мнению, справедливая социальная политика – это то, на чем сегодня делает акцент Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, и это то, что должно стоять во главе угла деятельности любого ведомства и руководителя любого уровня.

    «Сегодня первоочередным вопросом является и поддержка всеобщего образования. Потому что это наше будущее, это будущее нашей страны. И я надеюсь, что у этих детей большое и светлое будущее. Знания, полученные в школе, станут той основой, без которой нельзя добиться успеха в жизни», - сказал Ерканат Манжуов.

    Многодетные мамы выразили искреннюю благодарность организаторам акции за обеспечение всем необходимым для школы, заметив при этом, что очень ценят руку помощи, протянутую государством в трудную жизненную минуту.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Образование Благотворительность Социальная поддержка Нур Отан Общество
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