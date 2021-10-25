60 тысяч рабочих мест создадут за счет реализации нацпроекта «Жасыл Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев в ходе онлайн-брифинга СЦК рассказал о национальном проекте «Жасыл Қазақстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации министра, документ состоит из четырех основных направлений:

Первое направление - «Таза Қазақстан» способствует решению основных экологических проблем, таких как улучшение качества атмосферного воздуха, управление отходами и сохранение экосистем водных объектов страны.

Второе направление «Экономичный Казахстан» («Үнемді Қазақстан») ставит цель устойчивого использования природных ресурсов. В первую очередь это касается водных ресурсов и снижения энергоемкости экономики.

В-третьих, целью направления «Природа» («Табиғат) является сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий.

Четвертое направление - «Будущее экологии» («Экология болашағы»), направлено на повышение уровня экообразования и культуры населения.

«В целом реализация проекта направлена на увеличение реальных доходов населения, будет способствовать росту валового внутреннего продукта на 231 млрд тенге. За счет реализации национального проекта «Жасыл Қазақстан» будет создано порядка 60 тысяч рабочих мест», - проинформировал Сериккали Брекешев.

«Национальный проект будет способствовать созданию благоприятной среды обитания и улучшению экологической обстановки для населения, позволит улучшить качество воды в озерах. Кроме того, общий объем лесной территории в стране будет увеличен до 5%», - отметил глава Минэкологии.