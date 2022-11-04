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    60 тысяч молоди карпа выпустили в озера нацпарка «Бурабай»

    4 Ноября 2022, 01:21

    БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Специалисты ГНПП «Бурабай» провели зарыбление озер Щучье, Боровое и Большое Чебачье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Управления делами Президента РК.

    В «свободное плавание» выпущено 60 тысяч сеголеток карпа. Средний вес каждой особи составляет 25 г. При такой массе сеголетки (подросшие за полгода мальки карпа) перенесут зиму наилучшим образом, с наименьшими потерями массы, считают специалисты отдела охраны и воспроизводства животного мира.

    Какие виды рыб запускать в озера нацпарка и рекомендуемый лимит по зарыблению определяет территориальный филиал ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» после проведения ежегодных исследований озер.

    «Зарыбление водоемов на территории ГНПП мы проводим на постоянной основе согласно выданным рекомендациям. Начиная с 2010 по 2019 годы в озера нацпарка было выпущено 477 тысяч сеголеток карпа и более 19 миллионов личинок сиговых пород рыб – рипуса и пеляди. Затем, в связи с пандемией, работа была приостановлена. В этом году мы ее возобновили и зарыбили три самых крупных озера парка сеголеткой карпа», - проинформировал Максим Пак, инженер-ихтиолог ГНПП «Бурабай», подведомственной организации УДП РК.

    Карп - ценный акклиматизированный вид в ихтиофауне озер ГНПП «Бурабай». По мнению научных сотрудников, увеличение рыбного поголовья карпа положительно сказывается на экосистеме озер. К тому же, данный вид является популярным объектом трофейной рыбалки. При регулярном зарыблении водоемов, контролируемое изъятие рыбы не наносит вреда биосфере озер.

    Национальный парк «Бурабай» является природоохранным государственным учреждением, входящим в систему особо охраняемых природных территорий республиканского значения и находится в ведении Управления делами Президента Республики Казахстан.
    Акмолинская область Экология Боровое
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