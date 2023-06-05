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    60 школ построят в Алматинской области

    5 Июня 2023, 15:24

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - 60 новых школ построят в Алматинской области за два года. Во многих населенных пунктах, расположенных в пригороде мегаполиса, дети учатся в три смены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    Таких школ всего 56. Только за последние семь лет в селе Узынагаш Жамбылского района было построено три школы. Но с активным ростом населения проблема дефицита школьных мест все еще остается актуальной. В населенном пункте завершается строительство еще одной школы на 1500 мест. Сейчас ведутся работы по внутренней отделке и благоустройству пришкольной территории.

    Всего в рамках национального проекта «Комфортная школа» планируется строительство школ в Илийском, Талгарском, Енбекшиказахском, Карасайском и Жамбылском районах Алматинской области.

    «В рамках программы «Комфортная школа» только в нашем районе будут построены восемь школ. В этом году выделено 6,3 млрд тенге на строительство трех учебных заведений. А по остальным пяти готовится техническая документация, решается вопрос выделения земельных участков. К их строительству приступим в следующем году», - сообщил аким Жамбылского района Нурлан Ертас.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Образование Строительство
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