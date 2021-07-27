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    60 процентов жителей Франции получили первую дозу вакцин от COVID-19

    27 Июля 2021, 09:35

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - После объявления правительством Франции программы о расширении применения «санитарных пропусков» и требовании об обязательной вакцинации для работников больниц, темпы вакцинации в стране заметно ускорились, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 40 млн жителей страны получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса. Это составляет около 60% населения Франции.

    При этом вакцинация ускорилась в последние две недели, когда медицинскую защиту от COVID-19 получили еще 4 млн человек.

    По сообщению французских СМИ, этому способствовало расширение применения «санитарных пропусков» и обязательная вакцинация медперсонала больниц.

    Кроме того, более 33 млн жителей Франции (около 50%) считаются полностью вакцинированными (две вакцины).

    Французские власти нацелены на то, чтобы хотя бы одну дозу вакцины получили 50 млн человек до конца августа.

    Тем не менее, во второй половине июля во Франции растет число заражений коронавируса из-за распространения дельта-варианта.

    25 июля было выявлено 16 тысяч новых случаев, тогда как в начале месяца в сутки диагностировали около двух с половиной тысяч случаев. Как подчеркивают власти, подавляющее большинство заболевающих коронавирусом – непривитые жители.

    Во время зарубежного визита, президент Э.Макрон вновь призвал жителей республики привиться и осудил «безответственность» и «эгоизм» тех, кто отказывается от прививок.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Франция Коронавирус в мире Вакцинация Мировые новости
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