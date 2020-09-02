60% палодарских женщин примиряются с семейными дебоширами

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области больше половины людей, пожаловавшихся на домашнее насилие, позже мирятся и забирают заявления из полиции, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«За прошедший период текущего года на территории Павлодарской области совершено порядка 2000 административных правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений», – рассказал первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

По его словам, с начала года вынесены 4050 защитных предписаний; установлены 454 особых требования к поведению нарушителя.

«Основными причинами бытового насилия являются безработица, материальная зависимость от партнёра, невозможность дебошира контролировать свои эмоции, психологические травмы с детства, низкая культура поведения и другие», - добавили в правоохранительных органах.

31 августа в полицию позвонила женщина, которая рассказала, что её сожитель находится в пьяном состоянии, оскорбляет её и бьёт. Приехавшие сотрудники полиции вынесли защитное предписание в отношении дебошира. Кроме того, он будет привлечён к ответственности по статье 73 КР КоАП «Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений». В пресс-службе департамента полиции говорят, что часто факты насилия умалчиваются. Бывает и так, что, подав заявление на обидчика, позже, примирившись с ним, женщина забирает заявление.

«Проведённый анализ показал, что 60 процентов женщин после обращения в полицию о совершённом насилии в отношении неё примиряются с обидчиком, считая, что больше такого не повторится. Удивительно, что при повторном обращении 40 процентов женщин вновь забирают заявления», – отметил Ж. Каиров.

Больше всего от бытового насилия страдают дети, говорят представители закона. В их воспоминаниях не только откладываются картины издевательств, но часто подобную модель поведения агрессора или жертвы они переносят и в свою взрослую жизнь.



