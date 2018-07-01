60 объектов недвижимости во Франции принадлежат казахстанцам

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В комитете государственных доходов министерства финансов РК рассказали о некоторых интересных фактах касательно имущества казахстанцев за рубежом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Благодаря Страсбургской конвенции у нас после ее подписания есть возможность получать информацию о наличии у граждан Казахстана недвижимого имущества на праве собственности во всех странах - участниках конвенции», - сказал директор департамента методологии налогообложения комитета государственных доходов МФ РК Кайрат Жолмухамбетов на пресс-конференции в СЦК.

Он сообщил, что казахстанцы владеют несколькими десятками домов во Франции.

«Учитывая недавний резонанс по поводу имущества, приобретенного во Франции, хотелось бы сказать, что по данным компетентного органа, во Франции имеется порядка 60 объектов недвижимости, которые находятся праве собственности казахстанцев», - рассказал представитель КГД.

Он также напомнил о необходимости отражать имущество в налоговых отчетах.

«Вся эта недвижимость отражена в налоговых формах. Хотелось бы напомнить казахстанцам во избежание штрафных санкций о необходимости сдавать декларации до 31 марта по всем активам, имеющимся за рубежом, и о доходах, полученных за пределами РК», - добавил спикер.

Фото: bestwanderlust.com