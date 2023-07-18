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    60 млн тенге украли воры-иностранцы из квартиры предпринимателя в Актобе

    18 Июля 2023, 15:52

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Квартирные воры-иностранцы задержаны актюбинскими полицейскими, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Актобе неизвестные, подобрав ключ к входной двери, незаконно проникли в квартиру и из сейфа похитили денежные средства в особо крупном размере, принадлежащие 46-летнему предпринимателю. Тем самым причинив последнему материальный ущерб на сумму 60 млн тенге. По факту сотрудниками полиции по горячим следам задержан 38-летний иностранный гражданин, в съемной квартире у которого изъята часть похищенных денег.

    Также совместно с сотрудниками управления полиции Сарыагашского района был задержан второй соучастник преступления, 34-летний иностранный гражданин, который после совершения преступления выехал на такси в Туркестанскую область для дальнейшего пересечения границы. У него также были изъяты денежные средства в особо крупном размере. Подозреваемые дали признательные показания. Они водворены в изолятор временного содержания.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК
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