60 млн кубометров воды сэкономила Туркестанская область за счет бетонирования магистрального канала

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О проводимой работе по ремонту водных объектов сообщил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение по регулированию, систематизации и ремонту водных объектов. В Туркестанской области ведется большая работа в этом направлении. Для решения этой проблемы начато строительство нескольких водных объектов», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

Он напомнил, что в прошлом году были введены в эксплуатацию два объекта.

«Это водохранилище «Кенсай-Коскорган-2» (вместимость 18 млн кубометров, стоимость проекта - 5,6 млрд тенге). Это позволяет обеспечивать поступление дополнительных 34 млн кубических метров поливной воды в год. И бетонирование 59 км Туркестанского магистрального канала позволило сэкономить 60 млн кубометров воды (стоимость проекта - 16,5 млрд тенге). Кроме того, будут построены водохранилища «Байдибек ата» и «Боралдай». В регионе постоянно ведутся работы по очистке и ремонту каналов», - добавил аким.