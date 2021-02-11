Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    60 млн человек планируют провакцинировать в Иране

    11 Февраля 2021, 18:51

    ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Центр управления инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Ирана объявил подробности программы вакцинации от коронавируса. Согласно программе, около 60 млн человек будут вакцинированы в течение этого и следующего года, то есть 210 тысяч человек будут вакцинироваться ежедневно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    По данным ИРНА, цель программы вакцинации от коронавируса в Иране - снизить смертность на первом этапе и сократить цепочку передачи вируса, второй шаг - положить конец эпидемии.

    Не менее 70% населения, то есть около 60 млн человек, будут вакцинированы.

    Напомним, в Иране 9 февраля 2021 года стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства «Спутник V».

    4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины «Спутник V». В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины «AstraZeneca», она, как ожидается, прибудет в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая и Индии.

    Автор:

    Здравоохранение Безопасность Иран Общество Коронавирус в РК Вакцинация
    Новости по теме
    Новости по теме
    Полицейские обратились к казахстанским школьникам
    Таразские врачи помогли родить ребенка женщине с тяжелым диагнозом
    От 1,5 до 5 миллионов  получили молодые медики в Карагандинской области
    Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге