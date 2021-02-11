60 млн человек планируют провакцинировать в Иране

ТЕГЕРАН. ИРНА – КАЗИНФОРМ - Центр управления инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения Ирана объявил подробности программы вакцинации от коронавируса. Согласно программе, около 60 млн человек будут вакцинированы в течение этого и следующего года, то есть 210 тысяч человек будут вакцинироваться ежедневно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

По данным ИРНА, цель программы вакцинации от коронавируса в Иране - снизить смертность на первом этапе и сократить цепочку передачи вируса, второй шаг - положить конец эпидемии.

Не менее 70% населения, то есть около 60 млн человек, будут вакцинированы.

Напомним, в Иране 9 февраля 2021 года стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом российского производства «Спутник V».

4 февраля в Тегеран прибыл самолет с первой партией вакцины «Спутник V». В стране также ожидают партию из 4,2 млн доз вакцины «AstraZeneca», она, как ожидается, прибудет в феврале. Кроме того, страна планирует закупать вакцину от коронавируса у Китая и Индии.