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    60 млн бюджетных средств похитил столичный предприниматель

    14 Января 2021, 15:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Нур-Султан Комитета по финансовому мониторингу МФ РК расследовано уголовное дело по факту хищения бюджетных средств в отношении руководителя ИП «Сатурн», передает МИА ««Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу МФ РК.

    «Малдыбаев Д.Ш. в период с октября по декабрь 2017 года участвовал в электронных государственных закупках, заказчиками которых являлись более тридцати государственных учреждений и бюджетных организаций на территории Республики Казахстан, путем подачи заявок от имени ИП «Сатурн». В заявках он указывал реализацию горюче-смазочных материалов по явно заниженной цене, не соответствовавшей закупочной стоимости ГСМ на территории РК.

    При этом, Малдыбаев Д.Ш. достоверно знал, что согласно конкурсной документации в случае победы в электронных государственных закупках, заказчиками незамедлительно будет осуществляться 100% оплата при заключении договора с ИП.

    Обвиняемый используя данное обстоятельство, совершил мошеннические действия в отношении тридцати одного государственного учреждения и бюджетной организации, причинив ущерб государству на сумму более 60 млн тенге», - сообщили в пресс-службе.

    Следует отметить, что он находился в международном розыске и был задержан на территории Кыргызской Республики.

    Приговором Сарыаркинского районного суда №2 города Нур-Султана он признан виновным по ст.190 ч.4 п.2 УК РК и осужден к 5 годам лишения свободы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Астана Борьба с преступностью Минфин РК
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