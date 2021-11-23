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    60-летний водитель сбил пешехода в Павлодаре

    23 Ноября 2021, 12:38

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На дорогах Павлодарской области продолжают происходить аварии, связанные с нарушением водителями или пешеходами правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «22 ноября в 06:25 напротив дома 55 по улице Малайсары Батыра в городе Павлодаре 60-летний водитель автомашины «Даймлер Бенц», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1963 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В правоохранительных органах также добавили, что сбившая пешехода машина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.

    Другой случай произошёл 20 ноября в Экибастузе.

    «Около 01:45 сотрудниками полиции во время патрулирования улицы Ауэзова города Экибастуза была остановлена автомашина марки «BMW-518», неуверенно выезжавшая на главную улицу города. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя», - сообщил исполняющий обязанности начальника управления полиции города Каиржан Шакаргалиев.

    Освидетельствование подтвердило, что 24-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек пояснил, что вышел из гостей, где выпил, и посчитал, что ничего страшного, доехал бы до дома, и «вообще, тут рукой подать».

    «В отношении водителя возбуждено административное производство, материал направлен в суд», - отметили в ведомстве.

    В 2021 году в Экибастузе и его сельской зоне совершено 129 аварий, в результате которых погибли 11 человек, получили телесные повреждения 203 ещё. Задержано 282 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения, которые по решению суда лишены водительских прав и подвергнуты административным арестам.

    Напомним, несколько дней назад в Павлодаре 62-летний дебошир сел пьяным за руль в Павлодарской области.

    Автор:

    Антон Гагарин

    Павлодарская область ДТП Происшествия
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