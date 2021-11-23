60-летний водитель сбил пешехода в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – На дорогах Павлодарской области продолжают происходить аварии, связанные с нарушением водителями или пешеходами правил дорожного движения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«22 ноября в 06:25 напротив дома 55 по улице Малайсары Батыра в городе Павлодаре 60-летний водитель автомашины «Даймлер Бенц», не обеспечив безопасность дорожного движения, совершил наезд на пешехода 1963 года рождения, который переходил проезжую часть в неустановленном месте», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В правоохранительных органах также добавили, что сбившая пешехода машина водворена на специальную штрафную стоянку. Проводится проверка.

Другой случай произошёл 20 ноября в Экибастузе.

«Около 01:45 сотрудниками полиции во время патрулирования улицы Ауэзова города Экибастуза была остановлена автомашина марки «BMW-518», неуверенно выезжавшая на главную улицу города. При проверке документов от водителя исходил резкий запах алкоголя», - сообщил исполняющий обязанности начальника управления полиции города Каиржан Шакаргалиев.

Освидетельствование подтвердило, что 24-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Молодой человек пояснил, что вышел из гостей, где выпил, и посчитал, что ничего страшного, доехал бы до дома, и «вообще, тут рукой подать».

«В отношении водителя возбуждено административное производство, материал направлен в суд», - отметили в ведомстве.

В 2021 году в Экибастузе и его сельской зоне совершено 129 аварий, в результате которых погибли 11 человек, получили телесные повреждения 203 ещё. Задержано 282 водителя, управлявшие транспортом в состоянии алкогольного опьянения, которые по решению суда лишены водительских прав и подвергнуты административным арестам.

Напомним, несколько дней назад в Павлодаре 62-летний дебошир сел пьяным за руль в Павлодарской области.