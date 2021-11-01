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    11:03, 01 Ноябрь 2021 | GMT +6

    60-летний пешеход погиб в ДТП в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 60-летний пешеход погиб в ДТП в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП столицы.

    31 октября в 13 часов 33 минуты 22-летний водитель автомашины марки «Kia» , следуя по улице Уалиханова выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжаю часть дороги. После чего по инерции столкнулся с автомашиной марки «Лада».

    В результате ДТП 60-летний пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй пешеход, двое пассажиров «Лада» и водитель «Kia» доставлены в больницу и после осмотра врачей отпущены домой.

    По факту начато досудебное расследование.

    Департамент полиции Нур-Султана предупреждает водителей быть внимательными во время движения и соблюдать требования правил дорожного движения.


    Теги:
    МВД РК ДТП Происшествия, ЧС Астана Главная Видео
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