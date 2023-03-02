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    60 комплексов «Сергек» установят в Костанайской области в этом году

    2 Марта 2023, 14:22

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В этом году в Костанайской области планируется установить 60 автоматических программных комплексов «Сергек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В этом году планируется установить 60 автоматических программных комплексов «Сергек», наделенных функцией распознавания и поиска транспортных средств по государственному номерному знаку и имеющих широкий спектр фиксации нарушений ПДД. Особую опасность представляют злостные нарушители, умышленно нарушающие правила: 23 тысячи из них нарушили ПДД от 6 до 85 раз», - сообщил начальник департамента полиции области Ерлан Омарбеков.

    Именно такие водители, уверен он, несут угрозу для других участников дорожного движения.

    «Для этой цели мы будем внедрять программу «Қорғау». Уже с апреля она будет применяться в Костанайской области. Программа позволит выявлять автомобили с подложными номерами, без страховки, находящиеся в розыске либо нарушающие ПДД и не оплачивающие штрафы»,- пояснил глава департамента полиции.

    Также в этом году в Костанайской области планируется установить тысячу видеокамер во дворах жилых домов. Дома будут отбираться на основе анализа криминогенности районов областного центра.

    Всего в Костанайской области насчитывается порядка 30 тысяч камер. По данным полиции, именно с помощью камер были раскрыты 300 преступлений, пресечено более 42 тысяч адмправонарушений.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Борьба с преступностью
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