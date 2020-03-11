60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 11 марта 1945 года, шел 1359-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. Войска левого крыла 2-го Белорусского фронта развивали наступление в направлении городов Путциг и Гдыня. К исходу 11 марта соединениями 40-го гвардейского стрелкового корпуса и 8-го гвардейского механизированного корпуса 1-й гвардейской армии был взят город Нойштадт.

Противник оставил район Трептова, нанес удар на запад в направлении Вальддивенов, отбросил части 7-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта и начал отходить на Вальддивенов. Вскоре наступавшим с запада частям удалось соединиться с частями, выходившими из окружения в районе Трептов, Грайфенберг, Гофф.

Моравско-Остравская наступательная операция. Утром 11 марта противник предпринял ряд контратак. Во второй половине дня после 30-минутной артиллерийской подготовки советские войска возобновили наступление и продвинулись на 2 - 5 км.

Балатонская оборонительная операция. 11 - 12 марта противник предпринял ряд ночных атак, но все они были отражены советскими войсками.

В течение 11 марта юго-восточнее Данцига советские войска, наступая на север вдоль восточного берега Вислы, заняли более 40 населенных пунктов.

Войска 2-го Белорусского фронта, продолжая наступление на Данцигском направлении, заняли город Лева.

В районе Кольберга советские войска вели бои по уничтожению гарнизона противника, блокированного в восточной части города.

В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон советские войска вели бои, отбивая атаки крупных сил танков и пехоты противника.

11 марта 1945 года исполнилось бы 36 лет Герою-казахстанцу Петру Вихреву, отличившемуся и погибшему в 1941 году в ходе битвы под Москвой.

Вихрев Петр Борисович родился 11 марта 1909 года в селе Зайцевском (ныне Енбекшиказахский район Алматинской области). Окончив школу, был на комсомольской и партийной работе. Работал в Алма-Ате заместителем директора обувной фабрики.

В Красной Армии - с 1941 года. Участник Великой Отечественной войны - с 1941 года.

Военный комиссар 6-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1075-го стрелкового полка (316-я стрелковая дивизия, 16-я армия, Западный фронт) политрук Петр Вихрев особо отличился в ходе битвы под Москвой. 14 - 15 октября 1941 года на волоколамском направлении в районе деревни Булычево с ротой уничтожил до роты автоматчиков и 4 танка. 16 ноября 1941 года в районе деревни Петелино Волоколамского района Московской области отважный офицер-политработник с группой бойцов уничтожили до взвода вражеских автоматчиков и пять танков противника. Оставшись один, политрук Вихрев П. Б. сражался до последнего патрона, лично уничтожил 2 фашистских танка.

В представлении Петра Вихрева к званию Героя Советского Союза его подвиг описывался следующим образом:

«…14 октября 1941 года в районе села Булычево политрук Вихрев со своей ротой отразил атаку немцев, уничтожив при этом до роты пехоты и один танк противника. Утром следующего дня немцы снова атаковали танками и пехотой позиции 6-й роты, но, потеряв три танка, вынуждены были отойти. В сложной обстановке, находясь в окружении, подразделение в течение двух суток вело бой с превосходящими силами врага до полного израсходования боеприпасов. Тогда под руководством политрука рота сумела прорвать вражеское кольцо и соединиться с полком.

16 ноября 6 ср. вела тяжелый бой у д. Петелино. Немцы постоянно атаковали. Вихрев в это время находился в одном из стрелковых подразделений, вдохновляя личным примером находившихся рядом с ним бойцов. Вместе с офицером было всего пятнадцать человек, которые уничтожили до взвода вражеских автоматчиков и пять танков. Затем, когда в живых остались двое - политрук и красноармеец, от метких бросков гранат загорелись еще два танка. Вскоре Вихреву пришлось вести смертельный бой уже в одиночку. Он отстреливался до тех пор, пока были патроны. Окруженный со всех сторон врагами, последнюю пулю, чтобы не оказаться в плену, приберег для себя…»

Похоронен в деревне Жданово Волоколамского района Московской области.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм политруку Вихреву Петру Борисовичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза.

11 марта 1945 года до нашей Победы оставался 60 дней…

61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции