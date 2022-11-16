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    60 человек заболели коронавирусом в Казахстане

    16 Ноября 2022, 09:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявили 60 заболевших коронавирусом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    По данным ведомства, на 16 ноября лечение от КВИ продолжают получать 747 человек (–584+ и 163 КВИ-), из них в стационарах находятся 86 пациентов, на амбулаторном уровне – 661 пациент.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 5 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.
    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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