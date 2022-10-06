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    60 человек заболели и 54 выздоровели от коронавируса в Казахстане

    6 Октября 2022, 09:56

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

    По регионам:

    в Астане - 7,

    в Алматы - 9,

    в Акмолинской области - 13,

    в Актюбинской области - 3,

    в Алматинской области - 2,

    в Атырауской области -1,

    в Абайской области - 1,

    в Западно-Казахстанской области - 3,

    в Карагандинской области - 5,

    в Улытауской области - 1,

    в Костанайской области - 8,

    в Павлодарской области - 1,

    в Северо-Казахстанской области - 6.

    Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев.

    В Казахстане 54 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

    В городе Астане - 5,

    в Алматы - 4,

    в Атырауской области - 2,

    в Западно-Казахстанской области - 2,

    в Карагандинской области - 8,

    в Улытауской области - 2,

    в Костанайской области - 29,

    в Павлодарской области - 2.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 379 150 человек.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Коронавирус в РК
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