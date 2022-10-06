60 человек заболели и 54 выздоровели от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.
По регионам:
в Астане - 7,
в Алматы - 9,
в Акмолинской области - 13,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области -1,
в Абайской области - 1,
в Западно-Казахстанской области - 3,
в Карагандинской области - 5,
в Улытауской области - 1,
в Костанайской области - 8,
в Павлодарской области - 1,
в Северо-Казахстанской области - 6.
Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев.
В Казахстане 54 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.
В городе Астане - 5,
в Алматы - 4,
в Атырауской области - 2,
в Западно-Казахстанской области - 2,
в Карагандинской области - 8,
в Улытауской области - 2,
в Костанайской области - 29,
в Павлодарской области - 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 379 150 человек.