60 человек заболели и 54 выздоровели от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно- эпидемиологического контроля.

По регионам:

в Астане - 7,

в Алматы - 9,

в Акмолинской области - 13,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области -1,

в Абайской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 3,

в Карагандинской области - 5,

в Улытауской области - 1,

в Костанайской области - 8,

в Павлодарской области - 1,

в Северо-Казахстанской области - 6.

Всего в стране подтверждено 1 393 839 случаев.

В Казахстане 54 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В городе Астане - 5,

в Алматы - 4,

в Атырауской области - 2,

в Западно-Казахстанской области - 2,

в Карагандинской области - 8,

в Улытауской области - 2,

в Костанайской области - 29,

в Павлодарской области - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 379 150 человек.