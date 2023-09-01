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    60 человек эвакуировали из кардиоцентра в Петропавловске

    1 Сентября 2023, 17:00

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске из кардиологического корпуса эвакуировали 60 человек. Причиной стало задымление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, около полудня на пуль 101 поступило сообщение о том, что на кровле двухэтажного здания корпуса кардиоцентра ощущается запах дыма.

    «Незамедлительно к месту пожара были направлены подразделения по повышенному номеру пяти пожарных частей Петропавловска в составе 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По прибытию первых расчетов к месту ЧС были эвакуированы 60 человек персонала медучреждения. Задымление произошло из-за тления в шахте лифта мусора на площади в пол квадратных метра. Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Здравоохранение ДЧС Петропавловск
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