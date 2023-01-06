6 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

153 года назад (1870-1917) родился БИКЕУЛЫ Мурсейит - первый собиратель, переписчик произведений Абая, его литературный секретарь.

Окончил Семипалатинскую 4-годичную русскую школу. Рукописи М. Бикеулы дошли до Петербурга, где и были впервые напечатаны крымско-татарским просветителем Абдурефи Боданинским.

Первый учитель юного племянника Абая Шакарима Кудайбердиева. Учил его по настоянию Абая русскому языку. Некоторое время работал писарем и толмачом в канцелярии Семипалатинского уезда. До того как стал секретарем Абая, открыв школу, занимался обучением сельских детей. Помимо того, что принимал участие в издательстве первого сборника стихов великого поэта (1909 год), все оригиналы трудов Абая дошли до нас благодаря трем его рукописям, сделанным в 1905, 1907, 1910 годы. Сегодня эти документы хранятся вместе с другими ценными рукописями в фонде Казахской национальной научной академии. Неоценимый подвижнический вклад помощника великого поэта в абаеведение отмечал еще М. Ауэзов.

91 год назад (1932-2021) родился НАДИРОВ Надир Каримович - казахстанский учёный, доктор химических наук, академик АН Казахской ССР, заслуженный деятель науки Казахской ССР, лауреат Государственной премии в области науки и техники Казахской ССР, почётный нефтяник СССР и Казахстана.

Родился в Нахичеванской АССР (Азербайджанская ССР). Окончил Кзыл-Ординский педагогический институт, учитель химии и биологии (1953); аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В.И. Ленина (1956).

Трудовая деятельность: старший пионервожатый средней школы (1948-1949); учитель химии и биологии в пос. Каратау Джамбулской области (1953-1956); заведующий кафедрой химии Хабаровского педагогического института (1959-1968); проректор по научной работе и заведующий организованной им первой в республике кафедрой химической технологии переработки нефти и газа Казахского химико-технологического института, г. Чимкент (1968-1975); директор Института химии нефти и природных солей АН КазССР, г. Гурьев (1975-1984); главный учёный секретарь и член президиума Академии наук КазССР (1977-1986); главный научный сотрудник Института химии нефти и природных солей Академии наук Казахстана (1986-1987); начальник филиала Всесоюзного НИИ нефти, первый вице-президент НПО «Казнефтебитум» (1987-1990); заместитель генерального директора НПО «Казнефтебитум» (1990-1993); первый вице-президент Национальной инженерной академии РК (с 1995 года); главный редактор научно-технического журнала «Нефть и газ» (с 1996 года).

В 1970-1980 гг. Надир Каримович заложил основы нефтяной науки и индустрии Казахстана, со временем став автором многотомной нефтегазовой энциклопедии в виде более 30 собственных и коллективных монографий, свыше 1400 научных публикаций. Автор восьми научных открытий, признанных таковыми (это единичный пример для суверенного Казахстана); свыше 260 патентов и авторских свидетельств на изобретения,10 учебных пособий. Под редакцией академика издано 54 сборника научных трудов и материалов конференций.

Награжден орденами Трудового Красного знамени (1981), «Құрмет» (1999), «Достык» ІІ ст. (2006), «Парасат» (2011); медалями «Астана» (1998), «100 лет нефтяной промышленности Казахстана» (1999), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2011), «За заслуги в развитии науки РК» (2002), «Тыңға 50 жыл» (2004), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), Золотой медалью Французской ассоциации содействия промышленности (Франция) (2003), Золотой медалью им. А. М. Подгорного (Украина) (2003). Удостоен звания маршала науки с вручением медали Наполеона (Франция).

75 лет назад (1948) родился РЕДКОКАШИН Владимир Николаевич - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Акмолинске. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист; Челябинский государственный институт культуры, методист-организатор культурно-просветительной работы.

Трудовая деятельность: сварщик треста «Целинсантехмонтаж» (1966-1967); служба в рядах Советской Армии (1967-1968); шофер Целиноградского автопарка № 1, сварщик Целиноградского вагоноремонтного завода (1969-1973); ответственный исполнитель БММТ «Спутник» при Целиноградском обкоме ЛКСМК (1973-1974); заместитель директора, директор Дворца молодежи г. Целиноград (1974-1983); инструктор Целиноградского обкома партии (1983-1989); заместитель начальника, начальник Акмолинского областного управления культуры (1989-1994); директор СП «Фридрих Ак жол» (1994-1996); директор Дворца целинников Акмолы (1996-1997); директор Центра делового и культурного сотрудничества Акмолы (1997-1998); генеральный директор ГКП «Конгресс-холл» (1997-2003); секретарь маслихата Астаны (2003-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию (2011-2017); президент Высшего коллегиального совета Национального центра независимой экзаменации (с 2018 года).

64 года назад (1959) родился ГРОМОВ Сергей Николаевич - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстана.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-гидротехник (1981); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991); Университет «Аулие-Ата», юрист (2002).

Трудовая деятельность: ассистент, преподаватель, секретарь комитета комсомола Джамбулского гидромелиоративно-строительного института (1981-1983); заведующий отделом Джамбулского обкома, первый секретарь Джувалинского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); секретарь парткома совхоза (1985-1987); второй секретарь Луговского райкома партии (1987-1991); начальник отдела внешнеэкономических связей АПК «Крымский», Краснодарский край (1991-1992); генеральный директор по производству компании «Аграрные технологии России», г. Москва (1992-1993); первый заместитель генерального директора АО «Алтрос», генеральный директор фирмы «Алтрос-Агро», Краснодарский край (1993-1996); директор представительства фирмы «Союз-Мунай» по Жамбылской области, старший менеджер по инвестициям фирмы «FESA Int.» (1996-1998); аким Меркенского района (1998-2001); первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (2001-2003); директор департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Южно-Казахстанской области (01.2003-06.2003); государственный инспектор организационного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2004); государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2007); руководитель центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (02.2007-07.2007); заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» (2007-2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» - руководитель центрального аппарата (2008-2011); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2011-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019); заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2016-2019); вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (2019-2021).

54 годаназад (1969-2022) родилсяКАЗЫБАЕВ Батыр Какимжанович - известный казахстанский журналист, медиаменеджер.

Родился в Алматы в семье известного казахстанского журналиста, писателя и государственного деятеля Какимжана Казыбаева. В разные годы работал советником Премьер-Министра по связям с общественностью, заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра, являлся генеральным директором медиахолдинга «Алаш Медиа Групп», куда входят такие информационные ресурсы, как Tengrinews.kz, Massaget.kz и Vesti.kz, радиостанции Tengri FM и «Жұлдыз FM», а также телеканал СТВ. В 2017 году Батыр Казыбаев стал одним из учредителей и членом правления Казахстанского медиаальянса.

52 года назад (1971) родился КУЗЕМБАЕВ Талгат Пердебекович- солист оперы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Родился в Чимкентской области. Окончил вокально-хоровой факультет Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, класс профессора, народного артиста РК Г.К. Есимова (1998), солист оперы и камерного оркестра, педагог по вокалу; ассистентуру-стажировку (2000).

Т. Кузембаев - первый исполнитель Гимна Республики Казахстан Ш. Калдаякова в Алматы 15 января 2006 года на концерте, с которого была проведена запись на диск. Имея прекрасные вокальные данные и крепкую профессиональную певческую школу, Т. Кузембаев исполняет практически все ведущие оперные партии отечественной и мировой классики.

Лауреат Государственной премии РК (2006), лауреат Республиканского конкурса вокалистов имени К. Байсеитовой (1998), Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (2001), Международного конкурса вокалистов Б. Тулегеновой (2004), дипломант Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.

48 лет назад (1975) родился АЛИМБАЕВ Ерлан Алтынбаевич - постоянный представитель Республики Казахстан при отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в Женеве (Швейцария).

Родился в Кзыл-Орде. Окончил факультет востоковедения Казахского государственного университета имени аль-Фараби; магистратуру Женевского института дипломатии и международных отношений (Швейцарская Конфедерация).

Трудовая деятельность: референт, атташе, третий секретарь департамента двустороннего сотрудничества Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1997-2000); третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Республике Индия (2002-2004); советник, начальник отдела, начальник управления департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2004-2006); советник посольства Республики Казахстан в Республике Корея (2006-2008); заместитель директора департамента Азии и Африки МИД РК (2008-2010); советник, советник-посланник постоянного представительства Республики Казахстан при отделении ООН и других международных организациях в Женеве (2010-2018); посол по особым поручениям МИД РК, Национальный координатор по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан (2018-2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Индия (2019-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству (2020-2021); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2021-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.



