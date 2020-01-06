6 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





150 лет назад (1870-1917) родился БИКЕУЛЫ Мурсейит - первый собиратель, переписчик произведений Абая, его литературный секретарь.

Окончил Семипалатинскую 4-годичную русскую школу. Рукописи М. Бикеулы дошли до Петербурга, где и были впервые напечатаны крымско-татарским просветителем Абдурефи Боданинским.

Первый учитель юного племянника Абая Шакарима Кудайбердиева. Учил его по настоянию Абая русскому языку. Некоторое время работал писарем и толмачом в канцелярии Семипалатинского уезда. До того как стал секретарем Абая, открыв школу, занимался обучением сельских детей. Помимо того, что принимал участие в издательстве первого сборника стихов великого поэта (1909 год), все оригиналы трудов Абая дошли до нас благодаря трем его рукописям, сделанным в 1905, 1907, 1910 годы. Сегодня эти документы хранятся вместе с другими ценными рукописями в фонде Казахской национальной научной академии. Неоценимый подвижнический вклад помощника великого поэта в абаеведение отмечал еще М. Ауэзов.





72 года назад (1948) родился РЕДКОКАШИН Владимир Николаевич - видный государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Акмолинске. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист; Челябинский государственный институт культуры, методист-организатор культурно-просветительной работы.

Трудовая деятельность: сварщик треста «Целинсантехмонтаж» (1966-1967); служба в рядах Советской Армии (1967-1968); шофер Целиноградского автопарка № 1, сварщик Целиноградского вагоноремонтного завода (1969-1973); ответственный исполнитель БММТ «Спутник» при Целиноградском обкоме ЛКСМК (1973-1974); заместитель директора, директор Дворца молодежи г. Целинограда (1974-1983); инструктор Целиноградского обкома партии (1983-1989); заместитель начальника, начальник Акмолинского областного управления культуры (1989-1994); директор СП «Фридрих Ак жол» (1994-1996); директор Дворца целинников г. Акмолы (1996-1997); директор Центра делового и культурного сотрудничества г. Акмолы (1997-1998); генеральный директор ГКП «Конгресс-холл» (1997-2003); секретарь маслихата г. Астаны (2003-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию (2011-2017).





61 год назад (1959) родился ГРОМОВ Сергей Николаевич - вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-гидротехник (1981); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991); Университет «Аулие-Ата», юрист (2002).

Трудовая деятельность: ассистент, преподаватель, секретарь комитета комсомола Джамбулского гидромелиоративно-строительного института (1981-1983); заведующий отделом Джамбулского обкома, первый секретарь Джувалинского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); секретарь парткома совхоза (1985-1987); второй секретарь Луговского райкома партии (1987-1991); начальник отдела внешнеэкономических связей АПК «Крымский», Краснодарский край (1991-1992); генеральный директор по производству компании «Аграрные технологии России», г. Москва (1992-1993); первый заместитель генерального директора АО «Алтрос», генеральный директор фирмы «Алтрос-Агро», Краснодарский край (1993-1996); директор представительства фирмы «Союз-Мунай» по Жамбылской области, старший менеджер по инвестициям фирмы «FESA Int.» (1996-1998); аким Меркенского района (1998-2001); первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (2001-2003); директор департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Южно-Казахстанской области (01.2003-06.2003); государственный инспектор организационного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2004); государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2007); руководитель центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (02.2007-07.2007); заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» (2007-2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» - руководитель центрального аппарата (2008-2011); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2011-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (2013-2019); заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.













Батыр Казыбаев родился 6 января 1969 года в Алматы в семье известного казахстанского журналиста, писателя и государственного деятеля Какимжана Казыбаева. В разные годы работал советником Премьер-Министра по связям с общественностью, заместителем руководителя канцелярии Премьер-Министра.

В настоящее время является генеральным директором медиахолдинга «Алаш Медиа Групп», куда входят такие информационные ресурсы, как Tengrinews.kz, Massaget.kz и Vesti.kz, радиостанции «Tengri FM» и «Жұлдыз FM», а также телеканал СТВ.

В 2017 году Батыр Казыбаев стал одним из учредителей и членом правления Казахстанского Медиа Альянса.









49 лет назад (1971) родился КУЗЕМБАЕВ Талгат Пердебекович - солист оперы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Родился в Чимкентской области. Окончил вокально-хоровой факультет Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, класс профессора, народного артиста РК Г.К. Есимова (1998), солист оперы и камерного оркестра, педагог по вокалу; ассистентуру-стажировку (2000).

Т. Кузембаев - первый исполнитель Гимна Республики Казахстан Ш. Калдаякова в Алматы 15 января 2006 года на концерте, с которого была проведена запись на диск. Имея прекрасные вокальные данные и крепкую профессиональную певческую школу, Т. Кузембаев исполняет практически все ведущие оперные партии отечественной и мировой классики.

Лауреат Государственной премии РК (2006), лауреат Республиканского конкурса вокалистов имени К. Байсеитовой (1998), Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (2001), Международного конкурса вокалистов Б. Тулегеновой (2004), дипломант Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.





45 лет назад (1975) родился АЛИМБАЕВ Ерлан Алтынбаевич - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Индия.

Родился в г. Кзыл-Орда. Окончил факультет востоковедения Казахского государственного университета имени аль-Фараби; магистратуру Женевского института дипломатии и международных отношений (Швейцарская Конфедерация).

Трудовая деятельность: работает в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан с июня 1997 года. Свою дипломатическую карьеру начал в качестве референта департамента Азии, Ближнего Востока и Африки и дослужился до посла по особым поручениям МИД РК. В 2008-2010 годах работал заместителем директора департамента Азии и Африки МИД РК. В различные годы занимал дипломатические должности в посольствах Казахстана в Индии и Корее, а также постоянном представительстве РК при отделении ООН и других международных организациях в городе Женеве, Швейцария. Был послом по особым поручениям МИД РК, Национальным координатором по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с сентября 2019 года.