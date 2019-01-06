6 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





ИМЕНА

149 лет назад (1870-1917) родился БИКЕУЛЫ Мурсейит - первый собиратель, переписчик произведений Абая, его литературный секретарь.

Окончил Семипалатинскую 4-годичную русскую школу. Рукописи М.Бикеулы дошли до Петербурга, где и были впервые напечатаны крымско-татарским просветителем Абдурефи Боданинским.

Первый учитель юного племянника А. Кунанбаева Шакарима Кудайбердиева. Учил его по настоянию Абая русскому языку. Некоторое время работал писарем и толмачом в канцелярии Семипалатинского уезда. До того как стал секретарем Абая, открыв школу, занимался обучением сельских детей. Помимо того, что принимал участие в издательстве первого сборника стихов великого поэта (1909 год), все оригиналы трудов Абая дошли до нас благодаря трем его рукописям, сделанным в 1905, 1907, 1910 годы. Сегодня эти документы хранятся вместе с другими ценными рукописями в фонде Казахской национальной научной академии. Неоценимый подвижнический вклад помощника великого поэта в абаеведение отмечал еще М. Ауэзов.

71 год назад (1948) родился РЕДКОКАШИН Владимир Николаевич - видный государственный деятель Республики Казахстан, почетный гражданин Астаны.

Родился в г. Акмолинске. Окончил Алматинский институт народного хозяйства, экономист; Челябинский государственный институт культуры, методист-организатор культурно-просветительной работы.

Трудовой стаж: сварщик треста «Целинсантехмонтаж» (1966-1967); служба в рядах Советской Армии (1967-1968); шофер Целиноградского автопарка № 1, сварщик Целиноградского вагоноремонтного завода (1969-1973); ответственный исполнитель БММТ «Спутник» при Целиноградском обкоме ЛКСМК (1973-1974); заместитель директора, директор Дворца молодежи г. Целинограда (1974-1983); инструктор Целиноградского обкома партии (1983-1989); заместитель начальника, начальник Акмолинского областного управления культуры (1989-1994); директор СП «Фридрих Ак жол» (1994-1996); директор Дворца целинников г. Акмолы (1996-1997); директор Центра делового и культурного сотрудничества г. Акмолы (1997-1998); генеральный директор ГКП «Конгресс-холл» (1997-2003); секретарь маслихата г. Астаны (2003-2011); депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по социально-культурному развитию (2011-2017).

62 года назад (1957) родился ШАРИПОВ Рашид Жапарович - директор Центра по разработке нормативов Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры.

Родился в г. Жамбыле. Окончил Казахский политехнический институт (КазПТИ), теплогазоснабжение и вентиляция (1979).

Трудовой стаж: мастер участка Жамбылское управление вентиляционных работ (1979-1981); преподаватель кафедры «Теплогазоснабжение и вентиляция» Каратауский филиал Казахского политехнического института (г. Каратау) (1981-1984); стажер-исследователь, аспирант кафедры «Рудничная вентиляция и охрана труда» Ленинградский горный институт (1984-1989); преподаватель, старший преподаватель, заведующий кафедрой «Теплогазоснабжение и вентиляция» Каратауский филиал Казахского политехнического института (1989-1996); директор ТОО «Горно-геологическая компания «ШАРК» (1996-2000); заместитель декана, старший преподаватель кафедры «Строительство и механика» Таразского государственного университета имени М.Х. Дулати факультета инженерно-технических специальностей (г. Каратау) (2000-2006); доцент кафедры «Подземная разработка полезных ископаемых» Казахского национального технического университета имени К.И. Сатпаева, Горный институт (г. Алматы) (2006-2007); главный специалист, ведущий научный сотрудник Центра научных исследований, информационных и нормативных разработок, ответственный секретарь технического комитета по стандартизации (ТК-55) «Архитектура, градостроительство и строительство» Проектной академии «KAZGOR» (г. Алматы) (2007-2010); ведущий инженер МЧС РК, Центральный штаб военизированных аварийно-спасательных служб, управления по оперативно-профилактической работе в химической отрасли (г. Алматы) (2010-2012); главный специалист, заведующий ОНИЛ Центра научных исследований, информационных и нормативных разработок Проектной академии «KAZGOR» (г. Алматы) (2012-2013); начальник отдела аналитики и методологии АО «Казахский научно-исследовательский, проектный институт строительства и архитектуры», директор Центра по разработке нормативов, ответственный секретарь технического комитета по стандартизации (ТК-77) «Нормирование в строительной отрасли» (2013-2015).

На занимаемой должности - с 2015 года.

60 лет назад (1959) родился ГРОМОВ Сергей Николаевич - заместитель председателя Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в Талды-Курганской области. Окончил Джамбулский гидромелиоративно-строительный институт, инженер-гидротехник (1981); Алма-Атинский институт политологии и управления, политолог (1991); Университет «Аулие-Ата», юрист (2002).

Трудовой стаж: ассистент, преподаватель, секретарь комитета комсомола Джамбулского гидромелиоративно-строительного института (1981-1983); заведующий отделом Джамбулского обкома, первый секретарь Джувалинского райкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (1983-1985); секретарь парткома совхоза (1985-1987); второй секретарь Луговского райкома партии (1987-1991); начальник отдела внешнеэкономических связей АПК «Крымский», Краснодарский край (1991-1992); генеральный директор по производству компании «Аграрные технологии России», г. Москва (1992-1993); первый заместитель генерального директора АО «Алтрос», генеральный директор фирмы «Алтрос-Агро», Краснодарский край (1993-1996); директор представительства фирмы «Союз-Мунай» по Жамбылской области, старший менеджер по инвестициям фирмы «FESA Int.» (1996-1998); аким Меркенского района (1998-2001); первый заместитель акима Южно-Казахстанской области (2001-2003); директор департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по Южно-Казахстанской области (01.2003-06.2003); государственный инспектор организационного отдела Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2004); государственный инспектор государственной инспекции управления организационно-контрольной работы и кадровой политики, отдела государственного контроля и организационной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2007); руководитель центрального аппарата Народно-демократической партии «Нур Отан» (02.2007-07.2007); заместитель председателя Народно-демократической партии «Нур Отан» (2007-2008); секретарь Народно-демократической партии «Нур Отан» - руководитель центрального аппарата (2008-2011); заместитель министра обороны Республики Казахстан (2011-2013); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 2013 года).

На занимаемой должности - с января 2016 года.

54 года назад (1965) родился АХМЕТОВ Кайрат Жумашович - аким Костанайского района Костанайской области.

Родился в Костанайской области. Окончил Целиноградский сельскохозяйственный институт, ученый-агроном (1987).

Трудовая деятельность: разнорабочий совхоза «Каратальский» (1981-1982); агроном отделения совхоза «Каменск-Уральский» Мендыкаринского района Костанайской области (1987-1988); инженер-гидротехник совхоза «Каратальский» Мендыкаринского района Костанайской области (1988-1989); старший агроном, экономист, управляющий отделением совхоза «Новонежинский» Аулиекольского района Костанайской области (1989-1993); главный агроном совхоза «Казанбасский» Аулиекольского района Костанайской области (1993-1994); исполнительный директор, директор коллективного предприятия «Казанбасский» Аулиекольского района Костанайской области (1994-1997); директор ТОО «Кызыл-Тан» «Казанбасский» Аулиекольского района Костанайской области (1997-2000); начальник Костанайского областного территориального управления Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (2000-2002); аким Мендыкаринского района Костанайской области (2002-2006); директор департамента сельского хозяйства Костанайской области (2006-2007); аким Карасуского района Костанайской области (2007-2010); аким Федоровского района Костанайской области (2010-2016).

На занимаемой должности - с июля 2016 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2008); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001); «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

48 лет назад (1971) родился КУЗЕМБАЕВ Талгат Пердебекович - солист оперы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Родился в Чимкентской области. Окончил вокально-хоровой факультет Алматинской государственной консерватории имени Курмангазы, класс профессора, народного артиста РК Г.К. Есимова (1998), солист оперы и камерного оркестра, педагог по вокалу; ассистентуру-стажировку (2000).

Т. Кузембаев - первый исполнитель Гимна Республики Казахстан Ш. Калдаякова в Алматы 15 января 2006 года на концерте, с которого была проведена запись на диск. Имея прекрасные вокальные данные и крепкую профессиональную певческую школу, Т. Кузембаев исполняет практически все ведущие оперные партии отечественной и мировой классики.

Лауреат Государственной премии РК (2006), лауреат Республиканского конкурса вокалистов имени К. Байсеитовой (1998), Международного фестиваля творческой молодежи «Шабыт» (2001), Международного конкурса вокалистов Б. Тулегеновой (2004), дипломант Международного конкурса вокалистов имени М.И. Глинки.