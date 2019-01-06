6 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».





СОБЫТИЯ

В 1938 году в Акмолинский лагерь жён изменников родины (АЛЖИР) прибыла первая партия женщин с детьми в возрасте от 1 до 3 лет. Крупнейший советский женский лагерь был создан в августе 1937 года в населённом пункте Тонкерис (прежнее название Малиновка), расположенном юго-западнее нынешней Астаны. В годы Второй мировой войны в лагере находилось около 8 тысяч заключённых женщин. В начале 1950 года АЛЖИР был ликвидирован, но фактически был закрыт в 1953 году.

В 1971 году в Алматы создан первый в Казахстане Центр научно-технической информации.

В 2009 году Казахская медицинская академия была преобразована в Медицинский университет Астана и вошла в состав Национального медицинского холдинга. Клиническими базами университета стали являться крупнейшие национальные и республиканские центры и научно-исследовательские институты, дочерние организации Национального медицинского холдинга.

В 2010 году АО «Казпочта» ввела в почтовое обращение марку, посвященную председательству Республики Казахстан в ОБСЕ.

Печать марки выполнена офсетным способом в четыре краски, перфорация гребенчатая, номинал - 230 тенге. Художник - Данияр Мухамеджанов.

В 2012 году управление культуры Кызылординской области издало сборник дисков «Неповторимые голоса». В сборник, состоящий из 28 дисков, вошли записи песен и кюев, а также литературных произведений в исполнении авторов - 225 известных деятелей музыки и литературы, актеров и ученых, выходцев из региона. Среди них такие известные люди, как Мустафа Шокай, Абдильда Тажибаев, Мухамеджан Каратаев, Аскар Токмагамбетов, Ауельбек Коныратбаев, Зейнолла Шукуров, Абдижамиль Нурпеисов, Калтай Мухамеджанов.

В 2012 году в Экибастузе появился глобус Казахстана. Автор работы - экибастузский скульптор Гамал Сагиденов - окрестил свое новое творение Монументом мира и согласия. Представляет он из себя эдакую дорическую колонну с голубями - символами мира, и все это вокруг земного шара - глобуса, на котором изображено географическое очертание только нашей страны. Как ни крути - своеобразный глобус Казахстана.

В 2012 году Глава государства подписал Закон «О космической деятельности», принятие которого позволило законодательно закрепить правовую основу для осуществления космической деятельности на территории Казахстана, способствовало укреплению международных связей по развитию космической деятельности республики с другими государствами.

В 2016 году чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин признан лучшим бойцом 2015 года по версии американского сайта Boxing.com.

В 2017 году в порт Тартус Сирийской Арабской Республики, расположенный на побережье Средиземного моря, прибыл гуманитарный груз из Казахстана. Передачу груза сирийским властям осуществил посол РК в Иордании Азамат Бердыбай.

Гуманитарный груз весом 500 тонн в 33 контейнерах, в основном состоящий из продуктов питания и медикаментов, предназначен для сирийского народа, переживающего последствия почти 6-летней войны.