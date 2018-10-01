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6 тысяч акмолинцев работают без пенсионных отчислений

16 Октября 2018 22:10 80
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6 тысяч акмолинцев работают без пенсионных отчислений

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - 430 нарушений трудового законодательства было выявлено в  Акмолинской области в 2018 году, а в ходе подворового опроса установлено, что более 6 тысяч граждан работают без оплаты им пенсионных отчислений, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Акмолинской области. 

На аппаратном совещании под председательством акима области Малика Мурзалина рассмотрены вопросы организации мероприятий по улучшению условий и охраны труда на предприятиях региона.

Как проинформировал руководитель управления по инспекции труда Берик Мустафин, в 2018 году было выявлено 430 нарушений трудового законодательства, которые на сегодня практически все устранены. В ходе подворового опроса установлено, что более 6 тысяч граждан работают без оплаты им пенсионных отчислений. По фактам производственного травматизма проведено 54 расследования несчастных случаев.

Как было отмечено, с начала текущего года состоялись 2 заседания антикризисного штаба, 79 семинаров, 7 диалоговых площадок по обсуждению актуальных вопросов в сфере трудового законодательства.

По этому вопросу руководителем региона поручено акимам городов и районов провести полномасштабную работу по вовлечению физических лиц в формальные трудовые отношения, совместно с управлением по инспекции труда проводить работу по внедрению на предприятиях стандартов по безопасности и охране труда.

 

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Акимат,
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Автор:

Оксана Матасова

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