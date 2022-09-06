6 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

71 год назад (1951) родился СУЛТАНОВ Булат Клычбаевич - заслуженный деятель Республики Казахстан, дипломат, известный ученый-историк, международник, политолог, доктор исторических наук, профессор.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, историк (1974).

Трудовая деятельность: ассистент, старший преподаватель, доцент, декан заочного исторического факультета Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1974-1993); первый секретарь, заведующий отделом Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, советник-руководитель политической группы посольства РК в ФРГ (1993-2000); заведующий отделом внешней политики, советник директора, и.о. первого заместителя директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан (2000-2001); директор ЗАО «Центр внешней политики и анализа» МИД РК, советник-посланник - руководитель экономической группы посольства РК в ФРГ (2001-2004); первый заместитель директора Института мировой экономики и политики (2004-2005); директор КИСИ при Президенте РК (2005-2014); профессор Университета «Туран» (с 2014 года); директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества Казахстанско-немецкого университета (с 2015 года).

Награжден орденами «Құрмет» (2019), Дружбы (РФ, 2011); медалями «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан тәуелсiздiгiне 20 жыл» (2011), «10 лет Шанхайской организации сотрудничества» (2011), «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметiне 20 жыл» (2012), «За вклад в повышение статуса и престижа книги» (2012), «20 лет инициативе о созыве СВМДА» (2012), «За вклад в развитие профсоюзов РК» (2013), «80 лет Казахскому национальному университету им. аль-Фараби» (2015), «20 лет Ассамблее народа Казахстана» (2015), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015), «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметiне 25 жыл» (2017), «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» (2020), «Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-ға сiңiрген ерен еңбегi үшін» (2021), «Қазақстан тәуелсiздiгiне 30 жыл» (2021), «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметiне 30 жыл» (2022).

Под редакцией Б. Султанова в разные годы выпущено свыше 50 коллективных монографий, сборников материалов научных конференций и круглых столов. Подготовил к изданию книгу «Касым-Жомарт Токаев. Избранные труды Президента Республики Казахстан».

50 лет назад (1972) родилась СМИТ Ирина Федоровна - заместитель акима города Усть-Каменогорска.

Родилась в Восточно-Казахстанской области. Окончила Восточно-Казахстанский педагогический институт, историк-социолог (1995).

Трудовая деятельность: лаборант Усть-Каменогорского педагогического института (1989-1990); старший препаратор кафедры педагогики Усть-Каменогорского педагогического института (1990-1995); учитель истории школы-гимназии № 11 г. Усть-Каменогорска (1995-1998); главный специалист отдела внутренней политики г. Усть-Каменогорска (1998-1999); ведущий специалист отдела средств массовой информации и пропаганды реформ управления информации и общественного согласия Восточно-Казахстанской области (1999-2001); главный специалист отдела средств массовой информации и пропаганды реформ управления информации и общественного согласия ВКО (03.2001-08.2001); и.о. начальника отдела анализа общественно-политической ситуации департамента внутренней политики ВКО (09.2001-10.2001); начальник отдела анализа общественно-политической ситуации департамента внутренней политики ВКО (2001-2005); начальник отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации департамента внутренней политики ВКО (2005-2008); начальник отдела информационной политики и мониторинга средств массовой информации управления внутренней политики ВКО (2008-2011); заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО (2011-2013); заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО (2013-2018); руководитель управления внутренней политики ВКО (2018-2020); заместитель руководителя управления внутренней политики ВКО (2020-2021).

На занимаемой должности - с ноября 2021 года.

48 лет назад (1974) родился БАЙМУХАН Маргулан Бакытулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Великом Герцогстве Люксембург по совместительству; глава представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО).

Родился в Алматинской области. Окончил Дипломатическую академию; Польский институт международных отношений, Варшава (2010); Краковский экономический университет, Польша (2011); Ванкуверский университет, Канада (2015); Хертфордширский университет, Великобритания (2016).

Трудовая деятельность: менеджер по вопросам маркетинга и коммерции компании Daewoo Electronics (1996-1997); специалист, советник, региональный директор (страны Южного Кавказа и Центральной Азии) отдела экспорта компании River System Ltd. (1997-1999); атташе, третий секретарь департамента международного экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РК (1999-2001); атташе-консул, третий секретарь, второй секретарь посольства РК в Республике Польша (2001-2005); советник, начальник отдела международных организаций, отдела военно-политического сотрудничества департамента по делам СНГ Министерства иностранных дел РК (2005-2007); советник, советник-посланник посольства РК в Республике Польша (2007-2013); заместитель председателя Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерство иностранных дел РК (2013-2015); спикер Международного клуба Toastmaster International (2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Польша (2015-2019); заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан (2019-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

45 лет назад (1977) родился АБДРАШОВ Жанибек Жарасканулы - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии (с 2019 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Северная Македония по совместительству (с 2020 года).

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист (1998).

Трудовая деятельность: юрисконсульт, заведующий сектором департамента по обслуживанию дипломатического корпуса МИД РК (1998-2004); начальник отдела Службы государственного протокола представительства МИД РК в г. Алматы (2004-2006); второй, первый секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при ООН в г. Нью-Йорк (2006-2010); заместитель шефа Службы государственного протокола МИД РК (2010-2014); шеф Службы государственного протокола МИД РК (2014-11.2017); генеральный консул Республики Казахстан в г. Нью-Йорк (2017-2019).