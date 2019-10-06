6 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

96 лет назад (1923-2001) родился АБИРОВ Даурен Тастанбекулы - балетмейстер, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств, народный артист Казахстана.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Алматинское хореографическое училище, балетмейстерское отделение Государственного института театрального искусства им. Луначарского в Москве (ГИТИС).

Трудовая деятельность: занимал пост заведующего кафедрой Института театра и кино им. Т. Жургенова, руководил отделением хореографии Женского педагогического института.

На сцене Казахского театра оперы и балета поставил балеты «Қамбар-Назым» В. Великанова, «Қозы Көрпеш-Баян сұлу» Е. Брусиловского, «Аққанат» А. Жубанова, «Эсмеральда» Ч. Пуньи и Р. Глиэра, а также танцы в оперных и драматических спектаклях «Біржан-Сара», «Қамар сұлу», «Айсұлу». Танцевал ведущие партии в балетах «Жизель», «Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Баядерка». Является соавтором (вместе с А. Исмаиловым) книги «Казахские народные танцы».

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.





назад (1962) родился- руководитель аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, юрист.

Трудовая деятельность: старший экономист отдела трудовых ресурсов и старший инспектор управления делами Госкомтруда Казахской ССР; главный юрисконсульт отдела правового регулирования труда; начальник инспекции Государственной службы занятости - заместитель начальника главного управления занятости Министерства труда Республики Казахстан; заведующий юридическим отделом ООО «Туран-Агро»; старший эксперт представителя Президента Республики Казахстан в Верховном совете; консультант, заведующий сектором отдела правовой экспертизы; заместитель заведующего отделом экспертизы; заведующий административным отделом аппарата Сената Парламента Республики Казахстан; первый заместитель руководителя аппарата Сената Парламента РК.

Награжден орденом «Құрмет», почетной грамотой МПА СНГ, серебряной медалью «МПА СНГ. 20 лет», пятью медалями.

На занимаемой должности - с января 2016 года.





назад (1964) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в г. Каратау Джамбульской области. Окончил Карагандинский государственный университет, правоведение (1989).

Трудовая деятельность: арбитр Джамбулского областного государственного арбитража (1989-1994); судья Жамбылского областного арбитражного суда (1994-1995); судья Жамбылского областного суда (1995-2009); председатель коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда (2009); председатель кассационной судебной коллегии Жамбылского областного суда (2010-2015).

На занимаемой должности - с декабря 2015 года.





назад (1969) родился- известный казахстанский предприниматель, меценат, учредитель и генеральный директор группы компаний «Алтын Қыран» гг. Астана, Актау и Атырау, президент Международного благотворительного фонда «Altyn Kyran».

Родился в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный медицинский институт, хирург (1993); Институт рынка при Казахской государственной академии управления, экономист (1997); Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации - Институт бизнеса и делового администрирования г.Москва, маркетинг и управление продажами (2005); Национальную школу государственной политики при Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан, при партнерстве Сэнфордской школы государственной политики при Университете Дьюк (США) (2012).

Трудовая деятельность: учредитель и директор МЧП «Максат Капитал» в г.Актобе (1993-1998); соучредитель и директор совместного казахстанско-немецкого предприятия «AKZHOL» (1998-2000); директор Актюбинского филиала ТОО «Казахойл-Продактс», дочернее предприятие АО «НК «КазМунайГаз» (2000-2001); учредитель и генеральный директор группы компании «AKZHOL» г. Актобе (2001-2004).

Награжден орденом «Құрмет»; медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл»; Золотой медалью и дипломом «Меценат образования-2012».





назад (1971) родился- генеральный директор Национальной морской судоходной компании «Казмортрансфлот».

Окончил Севастопольское высшее военно-морское инженерное училище, инженер-механик; Университет «Кайнар», международные отношения.

Трудовая деятельность: прохождение службы в ВМС РК (1993-1996); работал на различных должностях, начиная от ведущего специалиста и до начальника отдела и ведущего инженера в АО «Мангистаумунайгаз» (1996-2001); занимал должности директора Актауского филиала ЗАО «НМСК «Казмортрансфлот», заместителя генерального директора по коммерческим вопросам, заместителя генерального директора по стратегическому развитию (2001-2005).

На занимаемой должности - с ноября 2005 года.