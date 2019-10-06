6 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день охраны мест обитания

Праздник был учрежден в 1979 году, посвящается проблеме сохранения среды обитания фауны планеты. Базовым документом, положенным в основу праздника, стала Бернская конвенция об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания.

День учителя в Казахстане

Профессиональный праздник работников сферы образования отмечается в первое воскресенье октября.

День бухгалтера в Казахстане

Праздник пока что не имеет официального статуса, но его широко отмечают профессионалы, без которых не может обойтись ни одна организация или предприятие.

Инициатором Дня бухгалтера в Казахстане выступил коллектив интернет-портала «Учет», на котором казахстанские бухгалтеры могут найти ответы на любые профессиональные вопросы. Сотрудники портала даже создали онлайн-петицию для того, чтобы инициировать дополнения в указ «О профессиональных и иных праздниках в Республике Казахстан» и таким образом узаконить этот профессиональный праздник.

День работников оборонной промышленности в Казахстане

Утвержден Постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года №689 в перечне праздничных дат в Республике Казахстан.

СОБЫТИЯ

В 2004 году был переименован ряд населенных пунктов в Осакаровском, Жанааркинском и Шетском районах. Село Октябрьское переименовано в Қарағайлы, село Литвиновка и Красноармейский сельский округ - в Есіл, Скобелевский сельский округ - в Сұңқар, Вольский сельский округ - в Сарыөзек, Пролетарский сельский округ - в Ақбұлақ. Аулу Аппаз и Аппазскому сельскому округу Жанааркинского района присвоено имя Мұқажана Жұмажанова, железнодорожная станция Жарық Шетского района получила имя Сакена Сейфуллина.

В 2005 году на территории Республики Казахстан была введена в почтовое обращение марка, посвященная 125-летию со дня рождения Ахмета Байтурсынова - известного казахского ученого, писателя и просветителя. На художественной почтовой марке сделана надпечатка, выполненная тиснением золотой фольгой. Тираж марки – 245 000 штук. Художник - Р. Слюсарева.

В 2011 году в память о литовских узницах, отбывавших заключение в АЛЖИРе, была открыта мемориальная доска. Специалисты провели большую работу по исследованию казахстанских архивов, подготовлено несколько томов архивных дел репрессированных литовских граждан, отбывавших заключение в сталинских лагерях.

В 2014 году казахстанская шахматистка Динара Садуакасова завоевала на молодежном чемпионате мира в г. Дурбане (ЮАР) золотую медаль во взрослой категории 18 лет, обеспечив себе первое место за тур до конца соревнования.

Соперницами Динары были 65 сильнейших шахматисток, а также чемпионки 42 стран. Однако, спортсменка набрала 10 очков из 11, оторвавшись на полтора очка от конкурировавшей с ней весь турнир шахматистки из Германии (8,5 очка).

В 2014 году в Ташкенте прошла демонстрация мега-полотна уроженца Казахстана Лекима Ибрагимова «Тысяча ангелов и одна картина», уже покорившая почти всю Европу. Картина художника весит 22 тонны, ее площадь составляет 528 квадратных метров, высота – 8 метров, длина – 66 метров. На монтаж уходит четыре дня, а для крепления картины расходуется два с половиной километра стальных тросов.

Внушительные и весьма впечатляющие габариты этой художественной редкости отнюдь не главное достоинство полотна. Каждая из 1 000 картин, из которых состоит арт-объект, являет собой отдельную сюжетную композицию, написанную живописной каллиграфией.

В 2015 году в Айтекебийском районе, на средневековом некрополе «Хан моласы», где покоится прах великого хана Младшего жуза и главнокомандующего объединенным казахским войском в освободительной борьбе народа с джунгарами - хана Абулхаира, в торжественной обстановке открылся мемориальный комплекс одного из самых известных казахских правителей. Под его предводительством казахские воины обороняли Ташкент, Туркестан, Сайрам, нанесли первые крупные поражения джунгарам в битвах у реки Буланты в 1728 году и в местности Ит-ишпес около Балхаша в 1730 году.

В 2016 году в Казахстане было образовано Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности, основные направления деятельности которого - реализация государственной политики в области оборонной, аэрокосмической и электронной промышленности, информационной безопасности в сфере информатизации и связи (кибербезопасности), мобилизационной подготовки и мобилизации, формирование и развитие государственного материального резерва, участие в проведении единой военно-технической политики и военно-технического сотрудничества, руководство в области формирования, размещения и выполнения оборонного заказа.

В 2018 году состоялась церемония вручения наград 55-го Международного кинофестиваля в Анталье. Премии в номинации «Лучшая актриса» была удостоена Самал Еслямова, сыгравшая в фильме «Айка».

В 2018 году Национальная палата предпринимателей «Атамекен» запустила пилотный проект «Служба спасения бизнеса». Теперь получить консультацию или остановить незаконную проверку для представителей малого бизнеса можно, обратившись в контакт-центр 1432.