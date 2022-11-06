6 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

59 лет назад (1963) родился УРАЗАЛИН Ондасын Сеилович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Актобе. Окончил Актюбинский педагогический институт, учитель английского языка (1985); Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского пединститута (1985-1990); заместитель генерального директора ТОО «РИКА-ТВ», председатель правления ОАО «Банк-РИКА», президент ЗАО «Облтрансгаз», председатель правления ЗАО «Актобегаз» (1990-2000); аким Мугалжарского района Актюбинской области (2000-2003); начальник Актюбинского областного управления ВЭС (2003-2004); директор департамента внутренней политики Актюбинской области (2004-2005); заместитель акима Актюбинской области (2005-2006); государственный инспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2006-2014); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2014-2017); заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019); аким Актюбинской области (2019-2022).

Награжден орденом «Құрмет», медалями.

55 лет назад (1967) родился ДЖУНУСОВ Толеужан Сабырович - заместитель директора Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Омское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное училище им. М.В. Фрунзе (1990); Карагандинский юридический институт МВД Республики Казахстан (2000).

Трудовая деятельность: командир мотострелкового взвода в Вооруженных Силах СССР; сотрудник оперативно-следственных подразделений органов МВД и ГСК Республики Казахстан; сотрудник оперативного и руководящего состава 4, 5 департамента, инспекции, ДКНБ по Алматы, департамента кадров КНБ и Пограничной службы КНБ Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с апреля 2020 года.

Награжден орденом «Құрмет»; медалями.

48 лет назад (1974) родился НУРТАЕВ Сергей Нуртаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Швеция, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству.

Родился в Алматы. Окончил факультет правоведения Казахского государственного университета имени аль-Фараби, юрист (1998); Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ, государственное и муниципальное управление (2007).

Трудовая деятельность: советник Совета директоров компании по управлению пенсионными активами «Жетысу», г. Алматы (1998-2002); третий секретарь посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2002); консул РК в г. Абердин (Шотландия) (2002-2004); генеральный консул РК в Санкт-Петербурге (2004-2007); временный поверенный в делах РК в Греческой Республике, г. Афины (2007-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Греческой Республике (2009-2015); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике (2015-2021); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству (2017-2021).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Награжден медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностью Президента РК (2010).



