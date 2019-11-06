6 ноября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1963) родился- аким Актюбинской области.

Родился в г. Актобе. Окончил Актюбинский педагогический институт, учитель английского языка (1985); Казахский государственный университет имени аль-Фараби, юрист (1992).

Трудовая деятельность: преподаватель Актюбинского пединститута (1985-1990); заместитель генерального директора ТОО «РИКА-ТВ», председатель правления ОАО «Банк-РИКА», президент ЗАО «Облтрансгаз», председатель правления ЗАО «Актобегаз» (1990-2000); аким Мугалжарского района Актюбинской области (2000-2003); начальник Актюбинского областного управления ВЭС (2003-2004).

Директор департамента внутренней политики Актюбинской области (2004-2005); заместитель акима Актюбинской области (2005-2006); государственный инспектор, заместитель заведующего отделом государственного контроля и организационной работы Администрации Президента РК (2006-2014); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации Президента РК (2014-2017); заместитель руководителя администрации Президента Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет», медалями.





назад (1974) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Итальянской Республике (с 2015 года); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Мальта, Республике Сан-Марино по совместительству (с 2017 года).

Родился в г. Алматы. Окончил факультет правоведения Казахского государственного университета имени аль-Фараби (1998), юрист; Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ (2007), менеджер по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность: советник Совета директоров компании по управлению пенсионными активами «Жетысу», город Алматы (1998-2002); третий секретарь Посольства РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (2002); консул РК в городе Абердин (Шотландия) (2002-2004); генеральный консул РК в городе Санкт-Петербург (2004-2007); временный поверенный в делах РК в Греческой Республике, город Афины (2007-2009); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Греческой Республике, город Афины (2009-2015).

Награжден медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностью Президента РК (2010).





назад (1974) родился- член Высшего судебного совета Республики Казахстан.

Родился в Чимкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет имени Е.А. Букетова, юрист (1997).

Трудовая деятельность: социальный работник Кировского районного отдела социального обеспечения Чимкентской области (1991-1992); рабочий крестьянского хозяйства «Жидек» Чимкентской области (1992-1993); ведущий специалист, главный специалист управления юстиции Северо-Казахстанской области (1997-1999); начальник отдела по организационно-аналитической работе Департамента Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК (1999-2000); главный специалист управления по обеспечению исполнительного производства и работы приставов Комитета по исполнению судебных постановлений Министерства юстиции РК (2000-2001); исполняющий обязанности начальника отдела, начальник отдела статистики и анализа департамента по организации деятельности исполнительного производства Комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК (04.2001-10.2001); консультант, старший эксперт государственно-правового отдела администрации Президента РК (2001-2004); судья Сарыаркинского районного суда г. Астана (04.2004-10.2004); судья районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астана (2004-2007); председатель районного суда № 2 Сарыаркинского района г. Астана (2007-2012); председатель апелляционной судебной коллегии по уголовным делам Павлодарского областного суда (2012-2015); судья Верховного суда Республики Казахстан (с 2016 года).