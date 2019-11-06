6 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Международная неделя науки и мира

Неделя широко отмечается, начиная с 1988 года. Празднуется в течение той недели, на которую приходится 11 ноября - это следующая дата после Всемирного дня науки за мир и развитие, который отмечается 10 ноября.

Ежегодное проведение недели - это важный вклад в установление мира. Это событие способствует более широкому научному обмену по темам, имеющим значение для всех, а также расширяет осведомленность общественности о взаимосвязи проблем науки и мира.

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Введен решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций с целью привлечения внимания к проблеме защиты природных экосистем от последствий применения боевого оружия и других средств, наносящих урон окружающей среде. Отмечается по инициативе ООН с 2001 года.

СОБЫТИЯ

В 1992 году в Алматы на центральном кладбище по проспекту Раимбек батыра состоялось торжественное открытие надгробного памятника Амре Кашаубаеву (1888-1934) - выдающемуся артисту, первому казахскому певцу, которому довелось выступать с концертами за границей: в 1925 году - в Париже, в 1927 - во Франкфурте-на-Майне.

В 2004 году акимат г. Астаны и мэр г. Сеула подписали соглашение об установлении побратимских отношений между столицами Республики Казахстан и Республики Корея и меморандум о взаимопонимании. Это соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также взаимодействие в вопросах городской инфраструктуры.

В 2007 году в Каире было подписано Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Египетской Арабской Республики о сотрудничестве в реставрации мечети Аз-Захира Бейбарса в городе Каире. Каирская мечеть является одним из главных объектов, построенных в XIII веке султаном Бейбарсом, и считается шедевром среди исторических архитектурных памятников средневековья.

В 2009 году в Алматы открылся театр юных артистов балета «Өрлеу». Открытие театра было приурочено к 75-летию Алматинского хореографического училища имения А.В. Селезнева.

В 2014 году Национальная ассоциация по связям с общественностью (НАСО) Республики Казахстан стала членом Международной организации консультантов по связям с общественностью (ICCO). Вступление НАСО в эту крупнейшую международную отраслевую организацию позволило Казахстану не только стать частью мирового PR-сообщества, но и существенно улучшить развитие индустрии коммуникаций в стране.

В 2015 году в Жезказгане сотрудники представительства АО «Военно-промышленная корпорация НПО машиностроения» подарили местному историко-археологическому музею фрагмент посадочного люка головного обтекателя транспортно-пилотируемого космического корабля «Союз ТМА-18М». Вместе с экспонатом музею вручили подтверждающий сертификат, а также фотографии с места посадки под Жезказганом экипажа в составе россиянина Геннадия Падалки, казахстанца Айдына Аимбетова и датчанина Андреаса Могенсена 12 сентября 2015 года.

В 2017 году впервые японской общественности был представлен сорт хризантемы «Президент Назарбаев», выведенный в 2016 году и презентованный Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву во время официального визита в Японию.

На Всеяпонском фестивале хризантем в Изуми (в префектуре Осака) - крупнейшем и наиболее престижном в своем роде, где представлены около 300 тыс. цветов - хризантема «Президент Назарбаев» получила специальные призы министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии, а также министра по общенациональным делам и коммуникациям Японии.

В 2018 году по специальному заказу к 100-летию «Алаш орды» и в честь деятелей «Алаша» был снят документальный фильм «Под знаменем Алаш».

Рабочая группа фильма вела съемочные работы по следам деятелей» Алаша», на территории города Семея, московского Кремля, в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге, где проходили заседания Думы, в Смольном, Санкт-Петербургском, Казанском университетах, гостинице «Сибирь» в Уфе, где проходило государственное совещание. Док. фильм состоит из трех частей: «Проснись, казах!», «Непровозглашенная автономия» и «Опасная переправа».

В 2018 году официально начал работать международный технопарк IT-стартапов Astana Hub.

Astana Hub был создан на базе площадки выставки ЭКСПО-2017, чтобы развивать стартап-культуру и поддерживать высокотехнологичные проекты для укрепления экономики страны. Технопарк должен стать ядром и локомотивом развития экосистемы инноваций Казахстана и международно признанным хабом для развития технологического бизнеса.