6 несанкционированных свалок с помощью снимков из космоса выявили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как сообщили в Департаменте экологии по городу Алматы все они в настоящее время ликвидированы и утилизированы. В прошлом году выявлено 12 несанкционированных мест отходов, которые также убраны, а виновные наказаны. Подробно о проводимой работе на брифинге РСК рассказали экологи мегаполиса, передает МИА «Казинформ».

«Согласно данным геосервиса АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в городе Алматы за 2022 год зафиксированы 12 несанкционированных мест отходов: 8 точек в Медеуском районе, 2 точки в Турксибском районе, 2 точки в Алатауском районе. Все установленные точки были утилизированы силами местных исполнительных органов. Работа в геосервисе продолжается и находится на постоянном контроле», - сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента экологии по городу Алматы Ерлан Жакиянов.

Отвечая на вопрос журналиста, главный специалист отдела государственного экологического контроля Департамента Нуржан Булекбаев привел данные, согласно которым в разные годы в Алматы было выявлено разное количество мест складирования отходов.

«Согласно данным геосервиса в Алматы за 2019 год зафиксированы 86 несанкционированных мест отходов, в основном они обнаружены на вновь присоединенных территориях к городу. Стихийные свалки образованы за счет недобросовестной работы мусоросбывающих компании и частных лиц, которые занимаются вывозом мусора. По результатам обследование департаментом направлены письма акимам, поэтому все на сегодняшний день устранены», - поделился он.

В 2020 году в Алматы были зафиксированы 24 несанкционированных мест отходов, в 2021 году - 17. Как утверждается, все утилизированы силами местных исполнительных органов.

В Департаменте сообщили, что если жители стали свидетелями выброса мусора в неположенном месте, либо обнаружили места свалок, то необходимо обращаться по следующим номерам телефонов: 239-11-03, 239-11-05.