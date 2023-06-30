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    6 несанкционированных свалок с помощью снимков из космоса выявили в Алматы

    30 Июня 2023, 18:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Как сообщили в Департаменте экологии по городу Алматы все они в настоящее время ликвидированы и утилизированы. В прошлом году выявлено 12 несанкционированных мест отходов, которые также убраны, а виновные наказаны. Подробно о проводимой работе на брифинге РСК рассказали экологи мегаполиса, передает МИА «Казинформ».

    «Согласно данным геосервиса АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары» в городе Алматы за 2022 год зафиксированы 12 несанкционированных мест отходов: 8 точек в Медеуском районе, 2 точки в Турксибском районе, 2 точки в Алатауском районе. Все установленные точки были утилизированы силами местных исполнительных органов. Работа в геосервисе продолжается и находится на постоянном контроле», - сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя Департамента экологии по городу Алматы Ерлан Жакиянов.

    Отвечая на вопрос журналиста, главный специалист отдела государственного экологического контроля Департамента Нуржан Булекбаев привел данные, согласно которым в разные годы в Алматы было выявлено разное количество мест складирования отходов.

    «Согласно данным геосервиса в Алматы за 2019 год зафиксированы 86 несанкционированных мест отходов, в основном они обнаружены на вновь присоединенных территориях к городу. Стихийные свалки образованы за счет недобросовестной работы мусоросбывающих компании и частных лиц, которые занимаются вывозом мусора. По результатам обследование департаментом направлены письма акимам, поэтому все на сегодняшний день устранены», - поделился он.

    В 2020 году в Алматы были зафиксированы 24 несанкционированных мест отходов, в 2021 году - 17. Как утверждается, все утилизированы силами местных исполнительных органов.

    В Департаменте сообщили, что если жители стали свидетелями выброса мусора в неположенном месте, либо обнаружили места свалок, то необходимо обращаться по следующим номерам телефонов: 239-11-03, 239-11-05.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Алматы Экология Космос
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