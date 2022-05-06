6 Мая 2022 08:00

6 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1936) родился- композитор, писатель, публицист, музыковед, заслуженный деятель культуры Казахстана и Кыргызстана.

Родился в Жамбылской области. Окончил филологический факультет Казахского государственного университета (ныне Казахский национальный университет им. аль-Фараби) (1959); Атырауский государственный университет, художник-живописец (2011).

Трудовая деятельность: заведующий отделом литературы и культуры в газете «Қазақстан пионері» (ныне «Ұлан») (1959-1963); редактор и главный редактор в Государственном комитете Казахстана по телевидению и радиовещанию (1963-1984).

Широкую известность ему принесли первые книги «Қайта оралған ән» (1968), «Хош бол, вальс» (1969). Роман о великом казахском кобызшы, кюйши Ыкыласе, сначала издан на киргизском языке под названием «Кертологоо» (1989), затем на казахском языке под названием «Ықылас» (1990). Опубликовал документальные сборники о деятелях казахской культуры «Бірінші концерт» (1971), «Екі жирен» (1976), «Махаббат вальсі» (1983), «Аққулар қонған айдып көл» (1988), а также «Қарабура» (1997).

Автор около 200 песен, в том числе известных музыкальных произведений «Әселім әнім», «Еділ мен Жайық» и др. За цикл песен по мотивам повестей Ч. Айтматова «Джамиля», «Прощай, Гульсары!» и «Тополёк мой в красной косынке» удостоен Международной премии и ордена Республики Кыргызстан «Данакер».

Перевёл на казахский язык дилогию киргизского писателя Т. Касымбекова «Сынған қылыш» (1981). Его перу принадлежат произведения о казахских композиторах М. Тулебаеве, Л. Хамиди, С. Мухамеджанове, К. Мусине, Б. Байкадамове. Известны его документальные фильмы «Шоқан және музыка», «Жамбыл және музыка», «Сакен және музыка».

назад (1951-2020) родился- первый этнический казах, ставший олимпийским чемпионом по классической (греко-римской борьбе), заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер Казахской ССР.

Родился в Жамбылской области. В школе занимался национальной борьбой қазақ-күресі. После окончания школы поступил в Семипалатинский зооветинститут. Там будущий олимпийский чемпион случайно занялся вольной борьбой. Жаксылыку был необходим зачет по лыжному спорту, без которого его не допускали к сессии, а на лыжах он не стоял никогда. Преподаватель согласился поставить зачет, если Жаксылык выиграет схватку с другим студентом.

После этого случая он занялся вольной борьбой, и уже через два года (в 1971 году) выиграл чемпионат Казахской ССР. В том же году перешел к другому тренеру, занялся классической борьбой и вновь выиграл чемпионат КазССР уже по этому направлению. Год спустя занял пятое место на чемпионате СССР, а в 1973 году завоевал бронзу на первенстве страны. После этого казахского борца включили в олимпийскую сборную СССР.

В 1980 году выступил на летних Олимпийских играх в Москве. Борец участвовал в весовой категории до 48 килограммов. После четырех схваток завоевал победу для Советского Союза и звание олимпийского чемпиона для себя. В 1984 году стал директором республиканской школы борьбы ДСО «Кайрат»; в 1991 году - тренером сборной команды в Китае, а в 1993 году занялся бизнесом и общественными работами в сфере спорта; с 2004 года является советником председателя Комитета спорта РК, а с 2008 года - советником министра туризма и спорта Казахстана по видам борьбы.

Среди спортивных достижений Жаксылыка Ушкемпирова можно отдельно выделить титул чемпиона мира (1981), второе место на Кубке мира (1982), второе место на чемпионате Европы (1980), второе место на чемпионатах СССР (1978, 1979) и первое место на Спартакиаде народов СССР (1975).

назад (1963) родился- журналист, ведущий.

Родился в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1985); Центрально-Азиатский университет, журналист (2000).

Трудовая деятельность: ведущий информационной программы «Панорама дня» Казахского радио (1985-1992); комментатор, заместитель главного редактора информационных программ Казахского телевидения (1992-1994); ведущий информационных программ Агентства «Хабар» (1994-1996); автор и ведущий информационной программы «Жеті күн» Агентства «Хабар» (1996-1997); ведущий программы «Вместе» МТРК «Мир» на ОРТ (1997-1998); директор МТРК «Мир» в Республике Казахстан (1998-2003); генеральный директор ТОО «Литер-Media», председатель редакционного совета газет «Литер» и «Айкын» (2003-2009); генеральный директор Телерадиокомплекса Президента Республики Казахстан (2009-2019); президент Клуба главных редакторов; председатель правления АО «Агентство «Хабар» (2019-2022).

Награжден орденом «Құрмет» (2006); лауреат премии «Алтын жұлдыз» в номинации «Лучший журналист года» (1996), лауреат премий Союза журналистов России (1997) и Казахстана (2000); лауреат премии Президента Республики Казахстана в области СМИ (2008).

назад (1977) родилась- заместитель председателя правления АО «Единый накопительный пенсионный фонд».

Окончила Казахскую государственную академию управления г. Алматы, экономист-международник (1998); Высшую школу г. Оснабрюк (Германия), международная экономика (1999); аспирантуру Института экономики Академии наук Республики Казахстан. (2002).

Трудовая деятельность: ведущий специалист департамента внутреннего аудита, главный специалист департамента внутреннего аудита Национального банка Республики Казахстан (1999-2003); заместитель начальника управления развития банковских продуктов, начальник управления развития банковских продуктов АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2003-2004); управляющий директор АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2007); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2007-2014); заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (2007-2014); управляющий директор АО «Банк развития Казахстана» (2014-2017).

На занимаемой должности - с февраля 2017 года.

Награждена общественной медалью АФК «Лучший финансист» (2013 год); медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016).