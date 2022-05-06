6 Мая 2022 07:00

6 мая. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1992 году был подписан Протокол об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Королевством Дания.

Королевство Дания - государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в которое также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия. Площадь - 43 094 км² (без Гренландии и Фарерских островов). Столица - г. Копенгаген. Официальный язык - датский. Денежная единица - датская крона. Глава государства - король (королева). Король осуществляет верховную власть через министров, которые несут ответственность за правление короля - его акты нуждаются в контрасигнатуре ответственных министров.

В 1993 году в Алматы в Республиканском Доме кино прошел конкурс фильмов, выпущенных в 1991-1993 годы. По итогам конкурса премию Гран-при получили фильмы «Гибель Отрара» (режиссер А. Амиркулов) и «Суржекей» (режиссер Д. Манабаев).

В 1998 году на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан, город Акмола был переименован в город Астана. Топоним Астана - из казахского астана - «столица», «столичный».

Позднее день столицы Астаны был перенесён на 6 июля, так как именно в этот день Верховный Совет Казахстана принял постановление о переносе столицы страны. День столицы является государственным праздником. В 1999 году Астана по решению ЮНЕСКО получила звание «город мира».

В 2003 году в Астане был открыт монумент «Дружба народов». Автор - Сакен Нарынов. Монумент представляет собой чашу, бассейн с фонтанами, в центре которого на постаменте располагается бронзовая скульптура из трех пересекающихся фигур высотой 8 метров. По замыслу автора взаимосвязанные ветви символизируют сплетение, пожатие рук, узы дружбы, клятву в защите друг друга, мир и согласие.

В 2010 году вышла в свет Книга памяти, посвященная казахстанцам, погибшим в годы Второй мировой войны на территориях Германии и Австрии. Эта книга содержит информацию о более чем 6200 казахстанцах, погибших в застенках концентрационных лагерей на территории Германии в период Второй мировой войны.

В 2010 году в Алматы, в доме на проспекте Достык, была торжественно открыта мемориальная доска советскому офицеру, участнику Второй мировой войны, обладателю звания «Халық Қаhарманы», герою штурма Рейхстага Рахимжану Кошкарбаеву.

Институт военной истории России официально подтвердил, что казахстанец, лейтенант 150-й стрелковой дивизии 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта Рахимжан Кошкарбаев действительно был одним из тех, кто первым водрузил знамя над Рейхстагом 30 апреля 1945 года.

В 2013 году в Баку Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета преподнес любителям оперного искусства великолепный подарок - постановку оперы одного из ведущих композиторов Казахстана Еркегали Рахмадиева «Алпамыс», в котором воспевается борьба казахского народа за счастье и свободу, за родную землю.

Мероприятие прошло в рамках проекта ТЮРКСОЙ с целью пропаганды лучших оперных спектаклей композиторов тюркоязычных государств при содействии посольства Республики Казахстан в Азербайджанской Республики.

В 2015 году был введен в обращение почтовый блок из трех марок, на которых изображены Рахимжан Кошкарбаев (Халық Қаһарманы), Маншук Маметова (Герой Советского Союза), Иван Панфилов (Герой Советского Союза). Номинал каждой марки серии «Памятные и юбилейные даты» составляет 200 тенге.

Марка выполнена офсетным способом в четыре краски, размер блока 78х108 мм, размер марок 26х36 мм, тираж 15 тыс. штук, дизайн разработан художником Куатом Ибрайшиным.

В 2015 году в турецкой провинции Маниса в рамках Международного фестиваля «Месир» состоялись Дни Казахстана, организованные посольством Республики Казахстан в Турецкой Республике и муниципалитетом провинции Маниса.

В «Казахском доме» на фестивальной площади района были представлены экспонаты, отражающие древние традиции и обычаи казахского народа, национальные костюмы, печатная продукция, в частности, альбомы с красочными иллюстрациями о достопримечательностях и неповторимой природе страны.

В 2017 году при Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА) был создан правовой консультативный совет, деятельность которого будет способствовать внедрению и применению в МФЦА принципов, норм и прецедентов права Англии и Уэльса, а также формированию правовой базы в соответствии со стандартами ведущих мировых финансовых центров.

В 2019 году в Санкт-Петербурге был открыт памятник Герою Советского Союза, славной дочери казахского народа Алие Молдагуловой. Памятник расположен в одном из городских скверов западнее 5-го дома по одноименной улице в Красногвардейском районе. Скульптурная композиция из бронзы высотой 3 метра установлена на постаменте из розового гранита. На нем выбито имя героини и накладная звезда героя. На обратной стороне постамента - краткое описание ее подвига.

В 2019 году в городе Кингисеппе Ленинградской области был торжественно открыт гранитный памятный знак казахстанцам - воинам 314-й (Кингесеппской) стрелковой дивизии, прорывавшим блокаду Ленинграда.

У подножия памятника поисковики заложили металлическую капсулу с горстью родной земли, взятой с места, где находилось бывшее здание Павлодарского железнодорожного вокзала. Именно оттуда отправлялись на фронт солдаты дивизии.

В 2020 году на бразильском телеканале «TV-Supren» прошла презентация, впервые переведенной на португальский язык книги Абая «Слова назидания» в рамках празднования 175-летнего юбилея казахского поэта, мыслителя и основоположника национальной литературы. Книга была переведена на португальский язык доктором филологических наук, профессором Университета Сан-Пауло Эдельсио Америко.

В ходе презентации была отмечена роль Абая в развитии казахской культуры, значимость произведения «Слова назидания», в котором поэт поднимает проблемы воспитания и национального мировоззрения, критикует человеческие недостатки, призывает людей к труду, просвещению, высоким достижениям в науке, соблюдению законов, отмечает важность единства народа.

В 2021 году Национальный банк Казахстана выпустил высококачественные золотые монеты высшей пробы 999,9 ALTYN BARYS.

Особенностью инвестиционных монет является возможность получения дохода в зависимости от стоимости и веса металла, из которого изготовлена монета.