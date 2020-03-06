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6 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»
НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».
221 год назад (1799-1861) родился АТКИНСОН Томас Уитлам - английский путешественник, художник.
В 1848-1852 годы совершил путешествия по казахским степям, где провел историко-этнографические и географические исследования. В 1858 году в Лондоне был издан двухтомный труд «Исследования в Восточной и Западной Сибири», где содержатся данные о жизни и быте казахов, обычаях, хозяйстве и др. Также приводится описание городов и крепостей Семипалатинск, Аягоз, Капал, озеро Жайсан и Шынгыстауского месторождения серебра. В 1860 году вышла в свет его книга «Путешествие по Аму-Дарье».
Автор картин «Штурм ночного аула», «Бой кыргызских всадников» и др. Т.Уитлам дал подробную характеристику строения разных курганов и могильников, находящихся в северных склонах Алатау, между Жайсаном и Балхашом. Опубликовал легенды и рассказы о топонимах казахской степи.
64 года назад (1956) родился ШЕГЕНОВ Моряк Смагулович - основоположник института судебного жюри в Казахстане.
Родился в Джезказганской (ныне Карагандинской) области. Окончил Карагандинский государственный университет, юридический факультет (1976).
Трудовая деятельность: помощник джезказганского транспортного прокурора (1983-1989); судья нарсуда Жезказгана (1989-1992); председатель коллегии по уголовным делам Жезказганского областного суда (1992-1995); судья Карагандинского областного суда (1997-2002); председатель коллегии по уголовным делам Карагандинского областного суда (2002-2009); судья Верховного суда Республики Казахстан (2009-2019).
50 лет назад (1970) родился ДЖУМАКЕЕВ Алмаз Дженишевич - представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, генерал-майор.
Родился в г. Пржевальск (ныне - Каракол) Иссык-Кульской области (КР). Окончил Республиканскую специальную школу-интернат (РСШИ) г. Фрунзе (1988); Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1992); Московское пограничное военное училище МВД СССР.
Воинская служба: служба на разных должностях в пограничных войсках КГБ СССР. Дважды направлялся для прохождения воинской службы в Афганистан (1979-1981, 1983-1984); командир парашютно-десантного взвода в 35-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде ВС РК (1992); принимал участие в боевых действиях по охране государственной границы СНГ, в зоне ответственности Пянджского пограничного отряда пограничных войск Российской Федерации, в Таджикистане (09.1992-10.1992); командир разведывательного взвода 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я ОГДШБР (1992-1993); командир штабной роты 2-го десантно-штурмового батальона, 35-я ОГДШБР (1993-1994); заместитель командира 2-го десантно-штурмового батальона по боевой подготовке, 35-я ОГДШБР (1994-1995); командир 2-го десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я ОГДШБР (1995-1997); командир 1-го десантно-штурмового батальона (на БТР-80), 35-я ОГДШБР (1997-1998); командир 351-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я ОГДШБР (после переформирования) (05.1998-06.1998); слушатель заочного отделения Военной академии ВС РК (1998-2001); командир 353-го отдельного десантно-штурмового батальона (на автомобилях), 35-я ОГДШБР (1998-2001); начальник штаба - заместитель командира 35-й ОГДШБР (2001-2003); командир 37-й ОДШБР. Непосредственно возглавлял процесс переформирования 517-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии в 37-ю ОДШБР (2003-2009); начальник департамента боевой подготовки и службы войск Комитета начальников штабов в Министерстве обороны РК (2009-2010); первый заместитель командующего региональным командным управлением «Астана» - начальник штаба управления командующего войсками РгК «Астана» (04.2010-09.2010); заместитель Главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК - начальник главного управления по воспитательной и социально-правовой работе (ВиСПР) (2010-2011); командир 36-й отдельной десантно-штурмовой бригады аэромобильных войск (2011-2015); назначен командующим аэромобильными войсками СВ ВС РК (10.2015-05.2016); командующий десантно-штурмовых войск СВ ВС РК (05.2016-04.2018); заместитель главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных Сил РК (по боевой подготовке) - начальник главного управления боевой подготовки управления главнокомандующего СВ ВС РК (04.2018-12.2018); начальник департамента боевой подготовки Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан (с 2018 года).
Награжден орденами Даңқ II степени, Айбын II степени, другими наградами ВС РК.
45 лет назад (1975) родилась МУКЕЙ Айгуль Адиятоллакызы - известная казахстанская телеведущая, журналист.
Родилась в г. Целинограде (ныне - Нур-Султан). Окончила филологический факультет Акмолинского государственного педагогического университета, преподаватель русского языка и литературы (1996); факультет кино Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, автор-комментатор телевидения (2002).
Трудовая деятельность: редактор, ведущая телекомпании «Эфир» (г. Акмола) (с 1992 года); ведущая, журналист, заместитель директора дирекции информационных программ АО «Агентство «Хабар» (с 1999 года); директор телеканала «Ел арна» АО «Агентство «Хабар», старший преподаватель Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, руководитель мастерской «Продюсеры ТВ» (2008-2014); руководитель пресс-службы национальной компании «Астана ЭКСПО-2017» (2014-2015); заместитель директора департамента маркетинга и продвижения «Астана ЭКСПО-2017» (с 2015 года).
Награждена орденом «Құрмет» (2009), медалью «Астананың 10 жылдығы» (2008). Отмечена Благодарственными письмами Президента РК. Журналист года (2002), Лауреат премии Союза молодежи РК (2003), премии НДП «Нұр Отан» в области журналистики (2006).
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