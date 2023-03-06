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    6 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

    6 Марта 2023, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Международный день зубного врача

    Выбору даты праздника послужило одно из выдающихся изобретений в зубном деле. В 1790 году Джоном Гринвудом, зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.

    СОБЫТИЯ

    В 1917 году всем участникам восстания 1916 года объявлена амнистия. Февральская революция была встречена в Казахстане с восторгом. Временное правительство вместо прежних структур власти начало создавать областные и уездные комиссариаты. Комиссаром Торгайской области стал Алихан Букейханов, Семиреченской - Мухамеджан Тынышпаев, Уральской - Халел Досмухамедулы, Костанайского уезда - Ахмед Биримжанулы.

    В 1987 году были опубликованы постановления ЦК Компартии Казахстана и Совета Министров Казахской ССР «Об улучшении изучения казахского языка в республике» и «Об улучшении изучения русского языка в республике». Оба постановления содержат рекомендации разработать и подготовить к изданию доступную учебно-методическую литературу, словари, справочники.

    В 1992 годусостоялся обмен нотами об установлении дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Арабской Республикой Египет.

    В 2014 году на казахском и русском языках вышел альманах «Астана: женский род», в котором запечатлены яркие и успешные биографии наших соотечественниц, сделавших блестящую карьеру в политике, бизнесе, общественной сфере и науке, в спорте и мире искусства, просвещении и медицине.

    В 2014 году в Берлине состоялась официальная церемония открытия экономического и культурного центра Республики Казахстан.

    По итогам мероприятия состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан и Восточным комитетом германской экономики, в соответствии с которым между организациями достигнута договоренность об установлении прямого двустороннего сотрудничества с целью углубления и расширения казахстанско-германского торгово-экономического взаимодействия.

    В 2015 году Республика Казахстан и Княжество Монако подписали договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Состоявшееся событие является свидетельством растущего доверия к правовой системе Казахстана, создания в стране правовых механизмов, отвечающих общепризнанным международным стандартам обеспечения гарантий защиты прав и свобод человека.

    В 2016 году преподаватель Карагандинского государственного индустриального университета, кандидат химических наук Владимир Меркулов был награжден медалью имени Альфреда Нобеля за вклад в науку и развитие изобретательства.

    Награда Владимиру Меркулову была присуждена решением президиума Российской академии естествознания за многолетнюю плодотворную работу.

    В 2019 годув Америке появился танцевальный коллектив «Гүлдер», который создали девушки из Казахстана.

    Исполняя народные танцы, они покоряют разные сцены США, вызывая восторг и восхищение. Одной из выразительных составляющих их представления являются костюмы, способные так же, как и сам танец, передать самобытность народа. Эти яркие национальные наряды, украшения c орнаментами девушки покупают в Казахстане, чтобы сохранить оригинальность. И сами танцы исполняются в лучших казахских традициях.

    В 2021 году в Аргентине создали мини-игры, посвященные Димашу Кудайбергену. Реакция у поклонников певца на новый проект La Era Dimash была очень положительной. Довольны остались поклонники казахстанского исполнителя разных возрастов - игры легкие и помогают скрасить досуг.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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