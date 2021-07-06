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    6 июля Земля окажется на самом дальнем расстоянии от Солнца

    6 Июля 2021, 01:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 июля 2021 года Земля будет находиться в афелии - самом дальнем расстоянии от Солнца, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Расстояние до Солнца составит 152 100643,077 км, видимый диаметр Солнца будет наименьшим», - говорится в сообщении Московского планетария.

    Слово «афелий» — греческого происхождения, в переводе значит буквально «от Солнца». Этим словом астрономы обозначают точку орбиты любого небесного тела, движущегося вокруг Солнца.

    Весь июль будет великолепная возможность для обнаружения и наблюдений серебристых облаков в сумеречное время. Серебристые облака образуются, когда летний водяной пар поднимается на вершину атмосферы и окутывает метеоритный дым. Мезосферные ветры способствуют формированию получившихся кристалликов льда в серебристые облака.

    Ночью 29-30 июля можно будет наблюдать метеорный поток Южные дельта-Аквариды из созвездия Водолея. По прогнозам Международной метеорной организации, ожидается до 16 метеоров в час.

    Июль — один из самых благоприятных периодов в году для наблюдений Солнца. Наблюдения пятен и других образований на поверхности дневного светила можно проводить в телескоп или бинокль и даже невооруженным глазом, но нужно помнить, что визуальное изучение Солнца в телескоп или другие оптические приборы нужно проводить обязательно с применением апертурного солнечного фильтра.

    Склонение Солнца постепенно уменьшается, как и продолжительность дня. Например, долгота дня 1 июля 2021 года в Нур-Султане составляла 16 часов 30 минут, а 31 июля она будет уже на один час короче и составит 15 часов 26 минут.

    Автор:

    Сара Кабикызы

    Освоение космоса
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