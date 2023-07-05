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    6 июля не будут работать пункты пропуска на казахстанско-китайской границе

    5 Июля 2023, 20:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с празднованием Дня столицы Республики Казахстан 6 июля пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов.

    Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

    Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Китай День столицы
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