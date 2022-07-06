6 Июля 2022 08:00

6 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1940) родился- Первый Президент Республики Казахстан - Елбасы.

Уроженец села Чемолган Каскеленского района Алматинской области. Окончил Днепродзержинское техническое училище, Высшее техническое учебное заведение при Карагандинском металлургическом комбинате, Высшую партийную школу при ЦК КПСС.

Трудовой путь начал в 1960 году рабочим стройуправления треста «Казметаллургстрой» в городе Темиртау Карагандинской области. Затем работал чугунщиком разливочных машин, горновым доменной печи на Карагандинском металлургическом заводе; в 1965-1969 гг. - диспетчер, газовщик, старший газовщик доменного цеха Карагандинского металлургического завода (Карагандинский металлургический комбинат); в 1969-1973 гг. - на партийной, комсомольской работе в г. Темиртау Карагандинской области; в 1973-1977 гг. - секретарь парткома Карагандинского металлургического комбината; в 1977-1979 гг. - секретарь, второй секретарь Карагандинского обкома партии; в 1979-1984 гг. - секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана; в 1984-1989 гг. - председатель Совета Министров Казахской ССР; в 1989-1991 гг. - первый секретарь Центрального Комитета Компартии Казахстана; с февраля по апрель 1990 г. - одновременно Председатель Верховного Совета Казахской ССР; с апреля 1990 года - Президент Республики Казахстан; председатель Совета безопасности Республики Казахстан, председатель партии «Nur Otan».

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента республики, в ходе которых Н.А. Назарбаев получил поддержку 98,7% избирателей. В 1995 году в результате состоявшегося 29 апреля 1995 года референдума президентские полномочия Н.А. Назарбаева были продлены до 2000 года. 10 января 1999 года Н. Назарбаев на альтернативной основе был избран Президентом Республики Казахстан, получив 79,78% голосов избирателей. В августе 2005 года Н.А. Назарбаев согласился с решением Конституционного суда Казахстана, назначившего президентские выборы на декабрь 2005 года. В декабре 2005 года Назарбаев получил 91,15% голосов избирателей и в очередной раз был избран Главой государства.

14 июня 2010 года вступил в силу Конституционный Закон Республики Казахстан № 289-IV «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сфере обеспечения деятельности Первого Президента Республики Казахстан - Лидера нации».

3 апреля 2011 года был вновь избран Президентом Республики Казахстан, получив 95,5% голосов избирателей. На выборах, состоявшихся 26 апреля 2015 года, одержал победу, получив 97,75% голосов избирателей. 19 марта 2019 года в обращении к народу Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил о сложении своих полномочий.

В 1992 году Н.А. Назарбаеву была присвоена «Премия Капри», в 1996 году был вручен специальный приз международного форума Кранс-Монтана-96 за вклад в дело развития прогресса, в 1999 году в Москве вручена премия «Золотой Атлант» и диплом академика Международной академии технологических наук и медаль академии, изготовленная из ниобия - сверхпрочного металла, который ценится в мире дороже золота.

Награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, почетным золотым орденом «Манас» (Кыргызстан), «Алтын Қыран», Святого благоверного князя Даниила Московского 1-й степени, Ярослава Мудрого (Украина), Золотым олимпийским орденом, Кавалера Большого креста (Италия), Святого апостола Андрея Первозванного (РФ), «Буюк хизматлари угун» (Узбекистан), «За заслуги» (Ингушетия), «Звезда Румынии», Великого князя Литовского Витаутаса 1-го класса, «Большая звезда Почета за заслуги перед Австрийской Республикой», «Исмоили Самони» (Таджикистан), большим крестом ордена Святого Михаила и Святого Георгия (Великобритания), орденом Спасителя (Греция), орденом короля Томислава на ленте со знаком Великой Даницы (Хорватия), орденом Пия (Ватикан), орденом Белого Орла (Польша), золотым почетным орденом Свободы (Словения) и многими медалями.

Почетный гражданин городов Темиртау, Алматы, Бухареста, Астаны, Караганды, Дулута (США), Мадрида, Днепродзержинска, Тбилиси, Софии, Афин, Атырауской области.

назад (1963) родился- начальник Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Родился в Ташкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, правоведение (1985).

Трудовая деятельность: прокурор гг. Шымкента, Туркестана; помощник генерального прокурора Республики Казахстан; заместитель прокурора Кызылординской области; первый заместитель прокурора Акмолинской области; заместитель прокурора г. Алматы; заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры (2017-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.

назад (1981) родился- заместитель акима района «Есиль» города Нур-Султана.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова; Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовая деятельность: менеджер по маркетингу и качеству отдела материально-технического снабжения ТОО «Караганды Жылу», директор ТОО «Караганда Тех Сервис» (2003-2005); консультант представительства АО «Центр маркетингово-аналитических исследований», г. Астана (2005-2006); и.о. главного специалиста-консультанта заместителя акима области по ЖКХ ГУ «Аппарат акима Карагандинской области» (05.2006-07.2006); главный специалист - консультант заместителя акима Карагандинской области по ЖКХ (2006-2007); директор представительства ТОО «CNRG Capital», г. Астана (01.2008-10.2008); заместитель начальника ГУ «Управление энергетики и коммунального хозяйства Карагандинской области» (2008-2009); заведующий отделом организационной работы аппарата акима Карагандинской области (2009-2010); советник министра индустрии и новых технологий РК (04.2010-10.2010); заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» (2010-2011); начальник отдела транспорта и связи ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» (2011-2013); и.о заместителя акима г. Шахтинска ГУ «Аппарат акима города Шахтинска» (2013-2014); заместитель акима г. Шахтинска (2013-2017); заместитель акима района «Есиль» г. Астаны (2017-2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.