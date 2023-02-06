6 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1952) родился- общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский политехнический институт, инженер-механик (1981); Российскую академию управления, политолог (1992).

Трудовая деятельность: подземный бетонщик металлургического комбината, подземный проходчик, горнорабочий, горный мастер шахты «Долинская», мастер, старший мастер ПТУ (1971-1980); инструктор, заведующий отделом, первый заместитель председателя Кировского райисполкома, первый секретарь Кировского районного комитета Коммунистической партии Казахстана (1980-1990); второй секретарь Карагандинского областного комитета Коммунистической партии Казахстана (1990-1991); председатель Карагандинского областного Комитета по ценовой и антимонопольной политике (1991-1995); депутат Сената Парламента Республики Казахстан (1996-1999); вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (1999-2001); председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан Республики Казахстан (2001-2002); вице-министр экономики и торговли Республики Казахстан, вице-министр индустрии и торговли Республики Казахстан (2002-2003); председатель Комитета стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан, председатель Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан (2003-2005); первый вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2005-2007); ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2007-2009); министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2009-2011); аким Карагандинской области (2012-2013); председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан (2013-2017).

Награжден орденом «Құрмет» (2006); медалями «Тыңға 50 жыл» (2004), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Қазақстан Парламентiне 10 жыл» (2006); Почетной грамотой министра угольной промышленности СССР (1985).

назад (1955) родился- кинорежиссер, продюсер, киносценарист, актер, член Союза кинематографистов СССР.

Уроженец Талдыкорганской (ныне - Алматинской) области. Окончил Московский государственный историко-архивный институт, режиссерский факультет Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. Герасимова.

Работал редактором главного управления по охране государственных тайн в печати при Совете Министров Казахской ССР.

Абай Карпыков является продюсером первых отечественных сериалов «Перекресток» и «Саранча». Снял также художественные фильмы «Полторы штуки», «Влюбленная рыбка», «Воздушный поцелуй», «Дорога дорогой, дорогая», документальные фильмы «Автобус в час пик», «Бахыт. Первая кровь», «Ясновидец Мажикен», «Тот, кто нежнее», «Фара». Его первый короткометражный художественный фильм «Клочок неба» был удостоен приза ЦК ЛКСМ как лучший мини-фильм на республиканском смотре-конкурсе работ молодых кинематографистов «Бастау-83».

назад (1960) родился- государственный и общественный деятель Республики Казахстан.

Родился в Кызылординской области. Окончил Центрально-Азиатский университет, юрист; Казахский национальный университет имени аль-Фараби, журналист.

Трудовая деятельность: инженер технадзора Калининского РСУ (1985-1989); заместитель директора кооператива (1989-1956); начальник УВС г. Алматы (1995-1996); директор рынка «Болашак» г. Алматы (1996-1997); главный администратор «Зелёного рынка» г. Алматы (1997-1998); директор рынка «Салем» (1989-1999); заместитель генерального директора ТОО «ТайКазанТехносервис» (2000-2005); председатель ассоциации «Казахстан ардагерлері», президент спортивного клуба таэквон-до имени А. Шайхиева и ОФ «Сауап» (2005-2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2012-2015); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по социально-культурному развитию (2016-2021); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (2021-2023).

Награжден орденами «Айбын» II степени, «Құрмет», «За боевые заслуги», «Долг и честь»; медалями; почетными грамотами и медалями Российской Федерации, Исламской Республики Афганистан, Республики Монголия.

назад (1961) родился- представитель высшего командования Вооруженных сил Республики Казахстан, генерал-майор.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (1984); Военную академию имени М.В. Фрунзе (1996).

Трудовая деятельность: командир группы специального назначения отряда специального назначения; командир роты специального назначения, начальник штаба - заместитель командира отряда специального назначения (1988-1992); заместитель командира, командир парашютно-десантного батальона отдельной воздушно-десантной бригады (1992-1993); начальник штаба - заместитель командира, командир десантно-штурмовой бригады (1995-2001); заместитель командующего, начальник штаба - первый заместитель командующего Мобильными силами (2001-2004); начальник штаба - первый заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» (2004-2007); первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Регионального командования «Восток» (2007-2009); командующий Аэромобильными войсками Сухопутных войск ВС РК (2009-2013); первый заместитель главнокомандующего - начальник штаба Сухопутных войск ВС РК (2013-2016); заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил Республики Казахстан (с 2016 года).

Награжден орденами Красной звезды (1986), «Айбын» II ст., «Данқ» II ст.; 14 медалями.

назад (1967) родился- заместитель акима Абайской области .

Родился в Семипалатинской области. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1996); Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2001).

Трудовая деятельность: старший инспектор Жанасемейской районной инспекции Госстраха Семипалатинской области (1988-1990); сотрудник Налоговой инспекции г. Семипалатинска (1990-1999); заместитель председателя, председатель Налогового комитета по г. Павлодару (1999-2002); заместитель председателя Налогового комитета по г. Астане, председатель Налогового комитета по Алматинскому району г. Астаны, по Карагандинской области, начальник управления организационного обеспечения Налогового комитета МФ РК, руководитель налогового управления по Есильскому району НД по г. Астане (2002-2014); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2014-2017); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2017-2019); аким Бескарагайского района ВКО (2019-2022).

На занимаемой должности - с июля 2022 года.

назад (1978) родился- заведующий отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Кентау. Окончил Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, политолог, преподаватель политологии (2000).

Трудовая деятельность: эксперт общественного фонда «Аналитический центр «Стратегия», научный сотрудник Научно-исследовательского института социально-политических исследований, старший научный сотрудник Центра политических технологий (2001-2005); исполняющий обязанности заведующего, заведующий секретариатом малой Ассамблеи народов Казахстана аппарата акима г. Алматы (2005-2006); заместитель директора департамента внутренней политики, заместитель начальника управления внутренней политики г. Алматы (2008); заместитель начальника, начальник управления внутренней политики г. Астаны (2008-2013); руководитель ГУ «Управление внутренней политики г. Астаны» (2013-2014); заместитель начальника административного департамента Министерства обороны РК (2014-2015); советник заместителя Премьер-Министра РК (2015-2016); советник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2017-2019); государственный инспектор Администрации Президента РК (2019-2020); вице-министр информации и общественного развития Республики Казахстан (2020-2022).

На занимаемой должности - с февраля 2022 года.

назад (1980) родился- генеральный директор Республиканского центра электронного здравоохранения Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский национальный технический университет, защита и безопасность информации (2002).

Трудовая деятельность: руководитель компьютерного кружка в городском Дворце молодых талантов (1999-2002); работа в различных подразделениях АО «Казахтелеком», «ГЦТ Алматытелеком», «ЦПК АО Казахтелеком», занимался администрированием баз данных, участвовал в разработке и сопровождении программно-аппаратных проектов (2002-2006); специалист, старший специалист, ведущий специалист, начальник отдела разработки АО «БТА Ипотека» (2006-2009); директор по информационным технологиям в компании «Нефтяная страховая компания» (2009-2010); руководитель проекта по разработке систем для страховых компаний, приему платежей от населения, интеграцией с внешними системами и шлюзами в ТОО «Центр финансовых технологий Азия» (2010-2015); менеджер проекта перехода банка на новую информационную систему, начальник управления АО «Банк РБК» (2015-2017); заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии» (2017-2021).

На занимаемой должности - с июня 2021 года.