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    6 домов и 16 дворовых территорий подтоплены в Семее

    7 Февраля 2023, 07:06

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Силы и средства подразделений МЧС помогают местным исполнительным органам в ликвидации последствий коммунальной аварии в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

    6 февраля в 18:02 на одной из улиц Семея произошел засор канализационного дюкера труба Д-1000 мм.

    С момента аварии коммунальными службами начата обваловка вдоль автомобильной дороги и частного жилого сектора, параллельно велась откачка сточных вод, поступающих на дворовые территории частного сектора.

    Подъем уровня канализационных вод продолжился, возникла необходимость формирования дополнительных сил и средств.

    Организован оперативный штаб, к месту направлены силы и средства департамента по ЧС Абайскоц области и военнослужащие МЧС воинской части 68303.

    По состоянию на сегодня на месте проводятся работы по подсыпке грунта, а также откачке канализационных отходов.

    Подтоплено 16 дворовых территорий и 6 домов.

    В целях предотвращения дальнейшего движения воды по направлению к домам силами военнослужащих МЧС в/ч 68303 произведена укладка мешкотары с инертными материалами в количестве более 600 штук. Работы по укладке мешкотары продолжаются.

    В ликвидации аварии задействованы 115 человек и 46 единиц техники акимата, департамента по ЧС и в/ч 68303 МЧС.


    Фото:t.me/qr_tjm

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    ЖКХ Происшествия МЧС Абайская область Семей
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