Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

6 домов и 16 дворовых территорий подтоплены в Семее

7 Февраля 2023, 07:06
6 домов и 16 дворовых территорий подтоплены в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Силы и средства подразделений МЧС помогают местным исполнительным органам в ликвидации последствий коммунальной аварии в городе Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МЧС.

6 февраля в 18:02 на одной из улиц Семея произошел засор канализационного дюкера труба Д-1000 мм.

С момента аварии коммунальными службами начата обваловка вдоль автомобильной дороги и частного жилого сектора, параллельно велась откачка сточных вод, поступающих на дворовые территории частного сектора.

Подъем уровня канализационных вод продолжился, возникла необходимость формирования дополнительных сил и средств.

Организован оперативный штаб, к месту направлены силы и средства департамента по ЧС Абайскоц области и военнослужащие МЧС воинской части 68303.

По состоянию на сегодня на месте проводятся работы по подсыпке грунта, а также откачке канализационных отходов.

Подтоплено 16 дворовых территорий и 6 домов.

В целях предотвращения дальнейшего движения воды по направлению к домам силами военнослужащих МЧС в/ч 68303 произведена укладка мешкотары с инертными материалами в количестве более 600 штук. Работы по укладке мешкотары продолжаются.

В ликвидации аварии задействованы 115 человек и 46 единиц техники акимата, департамента по ЧС и в/ч 68303 МЧС.


Фото:t.me/qr_tjm


Новости по теме
Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
В Германии бастуют аэропорты
Прокуратурой Алматы возвращены в ЕНПФ более 3 млрд тенге
Теги:
Читайте также
В Шымкенте 173 сотрудника МЧС откачивали воду после сильного дождя
Число жертв схода лавин в Таджикистане возросло до 18
Двухгодовалого малыша и троих взрослых спасли из снежного заноса в Атырауской области
Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
Штормовую погоду прогнозируют синоптики 18 февраля в 15 регионах Казахстана
Два автомобиля пострадали из-за провалившегося асфальта в центре Караганды
Поврежденный водовод на несколько месяцев отключат в Петропавловске
В Германии бастуют аэропорты
Новости партнеров
Популярное
1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
2 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
3 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана

Лента новостей