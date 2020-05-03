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      Победа

    6 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: установление связи с частями союзников

    3 Мая 2020, 20:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 3 мая 1945 года, шел 1412-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

    Берлинская наступательная операция. 3 мая 3-й гвардейский танковый корпус Панфилова 2-го Белорусского фронта юго-западнее Висмара установил связь с передовыми частями 2-й британской армии.

    Войска 1-го Белорусского фронта вышли к Эльбе юго-восточнее города Виттенберге и установили связь с американской 9-й армией.

    Немецкая 12-я армия Венка отошла к Эльбе, к переправе у Тангермюнде, где немецкие солдаты и офицеры переходили Эльбу и сдавались в плен американцам.

    Как сообщало Совинформбюро, в течение 3 мая юго-западнее города и порта Пиллау войска 3-го Белорусского фронта продолжали вести бои по очищению от противника косы Фриш Нерунг и заняли населенные пункты Кальберг Лип, Кайзерхоф.

    За 2 мая войска 1-го Украинского фронта в районе Берлина взяли в плен более 34.000 немецких солдат и офицеров…

    Войска 4-го Украинского фронта, продолжая наступление, 3 мая овладели городом Цешин.

    Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление восточнее города Брно, с боями заняли крупные населенные пункты Лачнов, Злин, Остроковице.

    3 мая 1945 года до нашей Победы оставалось 6 дней…

    7 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Берлина и подвиги Героев-казахстанцев Варепы и Колодия

    8 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: требование о капитуляции берлинского гарнизона

    9 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Кошкарбаева и знамя над Рейхстагом

    10 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 1500 метров от Рейхстага

    11 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя казахстанцев Вишневского и Жазыкова

    12 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: 2250 метров по прямой до Рейхстага

    13 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: в 8 км от Рейхстага

    14 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Восточно-Прусской операции

    15 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Засядко

    16 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на Дрезденском направлении

    17 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои близ Берлина и Вены

    18 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои на окраинах Берлина

    19 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: обстрел Берлина и подвиг казахстанца Казаченко

    20 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: звание Героя шестерых казахстанцев

    21 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: эвакуация немецкого гарнизона из Франкфурта-на-Одере

    22 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Павла Кольцова

    23 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Берлинской наступательной операции

    24 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Венгрии и завершение Венской операции

    25 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии, Чехословакии и на Земландском полуострове

    26 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Земландской наступательной операции

    27 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и Австрии

    28 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои в Австрии

    29 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение звания Героя семерым казахстанцам

    30 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Кенигсберга и подвиг Героев-казахстанцев Джунусова и Волкова

    31 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: окружение Кенигсберга

    32 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Василия Козенкова

    33 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Кенигсбергской операции и звание Героя казахстанцев Дударенко и Кравцова

    34 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подготовка к освобождению Вены

    35 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Братиславы и Венгрии

    36 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: на подступах к Вене

    37 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало подготовки операции по овладению Берлином

    38 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление на Братиславу

    39 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: завершение Верхне-Силезской наступательной операции

    40 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: взятие Данцига и пересечение австрийской границы

    41 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: прорыв укрепления вдоль австро-венгерской границы

    42 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: освобождение Гдыни

    43 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало штурма Данцига

    44 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: штурм Гдыни

    45 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: начало Братиславско-Брновской наступательной операции

    46 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: присвоение высокого звания Героя группе казахстанцев

    47 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Рурская операция

    48 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Данцигская бухта и город-крепость Кюстрин

    49 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: знаменитая фраза панфиловца Клочкова

    50 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Золотая звезда и героизм знаменосца Елгина из Казахстана

    51 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и Герой-казахстанец Кутурга

    52 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская операция

    53 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг Героя-казахстанца Нортенко

    54 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: начало Венской стратегической наступательной операции

    55 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Верхне-Силезская наступательная операция и отражение контратак Героем-казахстанцем Милевским

    56 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои юго-западнее Кенигсберга и Герой-казахстанец Кравцов

    57 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция

    58 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: бои у озера Балатон

    59 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: наступление вдоль Вислы

    60 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Банска-Быстрицкая и Моравско-Остравская наступательные операции

    61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

    62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

    63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

    64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

    65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

    66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

    67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

    68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

    69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

    70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

    71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

    72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

    73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

    74 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

    75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

    Фото: хроника ТАСС

    Автор:

    Ринат Дусумов

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