6 декабря. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1939-2015) родился- казахстанский общественный и политический деятель, Герой труда Казахстана, народный писатель Казахстана, лауреат Государственной премии, филолог, академик Академии социальных наук, почётный профессор Казахского национального университета имени аль-Фараби, Евразийского государственного университета имени Л. Гумилева.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, учитель казахского языка и литературы, филолог.

Трудовая деятельность: литературный сотрудник газеты «Қазақ әдебиеті» (1962-1963); заведующий отделом газеты «Лениншіл жас» (1963-1965); член репертуарно-редакционной коллегии Министерства культуры Казахской ССР (1965-1968); главный редактор сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм» (1970-1975); инструктор, заведующий сектором отдела культуры Центрального комитета Компартии Казахстана (1975-1984); заместитель министра культуры Казахской ССР (1984-1986); второй секретарь правления Союза писателей Казахстана (1986-1988); председатель президиума центрального совета Казахского общества охраны памятников истории и культуры (1988-1989); заведующий отделом межнациональных отношений Центрального комитета Компартии Казахстана (1989-1990); председатель постоянной комиссии по национальной политике и развитию языка и культуры Верховного Совета Казахской ССР (1990-1991); руководитель референтуры по культуре и межнациональным отношениям аппарата Президента Казахской ССР (1991); главный редактор газеты «Егемен Қазақстан» (1992-1993); депутат Верховного Совета РК XII и XIII созывов, председатель Комитета Верховного Совета РК по национальной политике, развитию культуры и языка (1991-1993); председатель Верховного Совета РК XIII созыва (1994-1995); депутат Мажилиса Парламента РК I созыва, председатель Комитета Мажилиса Парламента РК по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-10.1996); государственный советник РК (1993-1995); государственный секретарь РК, советник Президента РК (1996-2002); советник Президента РК (01.2002-02.2002); депутат Сената Парламента РК II, III созывов, член Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2002-2010).

назад (1967) родилась- казахстанская оперная певица (колоратурное сопрано), заслуженный деятель Казахстана.

Родилась в г. Шымкенте. Окончила вокально-хоровой факультет Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, солистка-вокалистка (2000).

Трудовая деятельность: артистка хора Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (с 1987 года); студентка Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (с 1993 года); солистка оперы Государственного академического театра оперы и балета имени Абая (с 2001 года); ведущая солистка оперы государственного Театра оперы и балета Astana Opera (с 2013 года).

Пела партии во многих оперных театрах и фестивалях: Большой театр (Москва), IX Pafos Aphrodite Festival (Кипр), XXVIII Международный оперный фестиваль имени Ф.И. Шаляпина (Казань), XVIII Международный оперно-балетный фестиваль Аспендос (Турция) и другие. Гастролировала с симфоническим филармоническим оркестром Астаны по городам Германии, а с Татарским ГАТОБ имени М. Джалиля по Голландии. Награждена медалью «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001). Лауреат Международного конкурса имени Ш. Калдаякова (1996), Международного конкурса вокалистов имени Б. Вайкля (2000), Республиканского конкурса вокалистов имени К. Байсеитовой (2002).

назад (1969) родилась- руководитель Национального центра по правам человека.

Окончила Московский институт экономики и права, юрист; аспирантуру института социально-политических исследований Российской академии наук, кандидат политических наук.

Трудовая деятельность: ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела департамента правовой и организационной работы Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (1999-2001); консультант отдела по работе с комитетами, консультант секретариата Комитета по международным делам, обороне и безопасности, главный консультант отдела законодательства, главный консультант, заместитель заведующего отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2001-2008); заведующая отделом обеспечения деятельности Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2008-2016); заместитель руководителя аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с октября 2019 года.

назад (1978) родился- аким города Павлодара.

Родился в Павлодарской области. Окончил Павлодарский университет, экономика и менеджмент (2000); Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (2017); Корпоративный центр повышения квалификации немецкого международного банковского холдинга ProCredit Holding AG и European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (2006).

Трудовая деятельность: работа в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане; занимал руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, Исполнительный директор ЗАО «ПроКредит Украина» в Киеве (2003-2007); заместитель председателя правления АО «Нурбанк» (2007-2009); занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве (2009-2015); заместитель председателя правления АО «КазАгроПродукт» (2015-2020); заместитель акима Павлодарской области (2020-2021).

На занимаемой должности - с июля 2021 года.