6 декабря. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День прокуратуры Республики Казахстан

Один из официально установленных профессиональных праздников в Республике Казахстан отмечается ежегодно 6 декабря, так как в этот день в 1991 году было принято постановление «Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости». В честь этого дня в календаре появился новый праздник - День образования органов прокуратуры.

СОБЫТИЯ

В 1944 году в Алматы начал функционировать Институт горного дела имени Д.А. Кунаева. Является одним из крупнейших научно-производственных центров Казахстана и Центральной Азии, осуществляющим научно-техническое обеспечение горного производства.

В 1971 году в Алматы создан первый в Казахстане Центр научно-технической информации, миссия которого - создание единого информационного пространства, обеспечивающего участникам национальной инновационной системы комплекс информационных и экспертно-аналитических услуг.

В 2005 году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил национальную компанию «Казинформ» и поздравил ее ветеранов и сотрудников с 85-летним юбилеем информационного агентства. Глава государства осмотрел фотовыставку «КазТАГ - 85 лет: летопись истории» и ознакомился с работой творческой и технической служб информагентства.

В 2010 году в Астане состоялся премьерный показ лирической комедии «Нежданная любовь». Премьеру посетил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и главный исполнитель роли - французский киноактер Жерар Депардье. В кинокартине заняты известные казахстанские актеры - Нуржуман Ихтымбаев, Наталья Аринбасарова и Болат Калымбетов. Фильм является совместной продукцией кинокомпании Tanairis и АО «Казахфильм» имени Ш. Айманова.

В 2011 году в бельгийском городе Монс впервые в истории турнира Казахстан принял участие в соревнованиях, которые обычно проводятся между государствами Североатлантического альянса, - как страна-участница программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Баскетбольная команда Центрального спортивного клуба армии Министерства обороны РК на международном баскетбольном военном турнире «SHAPE», прошедшем на базе НАТО, заняла второе место. Наши армейские баскетболисты успешно разгромили своих соперников из Великобритании, Литвы, Польши и Канады. В финальном поединке команда ЦСКА МО РК в упорной борьбе уступила лишь сборной Латвии со счетом 53:61.

В 2012 году в швейцарском г. Женева известный казахстанский государственный деятель, заместитель Генерального секретаря ООН - генеральный директор отделения ООН в Женеве Касым-Жомарт Токаев был награжден памятной медалью С.Н. Рериха и памятным знаком «Знамя мира». Награды были вручены в ходе визита делегации Комитета по сохранению наследия Рерихов и Международного центра Рерихов (Москва).

В 2014 году в Алматы Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и Президент Франции Франсуа Олланд приняли участие в открытии института «Сорбонна-Казахстан», созданного на базе Казахского национального педагогического университета имени Абая.

Институт «Сорбонна-Казахстан» стал вторым в мире и единственным в Центральной Азии филиалом Научного центра высшего образования «Сорбонна города Париж» (PRES Sorbonne Paris Cité). Образовательный процесс соответствует требованиям Болонской конвенции. Занятия ведут казахстанские и французские профессора.

В 2014 году Международное банкнотное сообщество (International Bank Note Society, IBNS) признало лучшей памятную банкноту номиналом 1000 тенге, посвященную тюркской письменности «Күлтегін». В качестве номинантов выступали доллар США (банкнота номиналом 100 долларов), евро (5 евро), канадский доллар (10 долларов), российский рубль (100 рублей), бразильский реал (5 реалов), ливийский динар (5 динаров), а также банкноты Исландии, Ливана, Соломоновых островов, Барбадоса, Фиджи.

В 2016 году в Астане в Национальном музее РК состоялось торжественное установление «Книги Славы Республики Казахстан» на пьедестал и презентация ее электронной версии. С этого дня Книга Славы как экспонат витрины государственных наград Зала Независимости Национального музея представлена вниманию посетителей музея.

В 2017 году в Женеве во Дворце Наций Организаций Объединенных Наций в рамках мероприятий по празднованию 25-летия членства Казахстана в Организации открылась фотовыставка на тему «Казахстан - страна Великой степи». Перед гостями выставки было представлено более 60 ярких фотографий, где запечатлены достопримечательности крупных городов, культурные и исторические памятники, красивые пейзажи неповторимой и уникальной природы, традиции и обычаи.

В 2018 году в Астане была установлена мемориальная доска на фасаде дома по улице Кунаева, 11, где жил Абиш Кекилбаев.