6 человек погибли, 46 пострадали в результате взрыва в окрестностях Дамаска

ДАМАСК. СИНЬХУА - КАЗИНФОРМ - Шесть человек погибли, еще 46 пострадали в четверг в результате взрыва в пригороде к югу от Дамаска, столицы Сирии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Синьхуа.

Инцидент произошел на улице ас-Судан в пригороде ас-Саида-Зайнаб, где было дистанционно приведено в действие взрывное устройство, установленное на мотоцикле рядом с такси, сообщило государственное сирийское телевидение.

По словам министра здравоохранения Сирии Хасана аль-Габбаша, 20 человек из пострадавших получили незначительные ранения, им была оказана помощь на месте, остальные были доставлены в больницы.

Он добавил, что после взрыва к месту происшествия направились 11 машин скорой помощи.

Это уже второй взрыв в данном районе за последние 48 часов. 25 июля в результате детонации заминированного мотоцикла ранения получили два человека, заявили в Сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека.