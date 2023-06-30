6 автобусных маршрутов запустят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице закупят 400 новых автобусов и запустят 6 автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Общественный транспорт одна из самых социально значимых сфер жизнедеятельности города, который работает с 6 утра до 11 вечера. Диспетчерские службы и автобусные парки работают круглосуточно. В городе спрос на общественные спросы высок. Более 48% населения пользуются данным видом транспорта. Для обеспечения бесперебойного обслуживания 99 маршрутов оказывают услуги по перевозке пассажиров 6 автопарков и более 1500 водителей на 1100 автобусах. Отрасль не стоит на месте», - сказал заместитель акима столицы Ерлан Бекмурзаев на заседании городского маслихата.

По словам спикера, последняя массовая закупка автобусов была осуществлена ​​в 2019 году. Приобретенные тогда 100 электробусов частично решили проблему нехватки автобусов в городе.

«В настоящее время принято решение о закупке 400 автобусов. 55 из них были доставлены в город, а также для каждого автобусного парка создан план. При этом в этом году будет создано 6 новых автобусных маршрутов, которые будут направлены на решение проблем жилых массивов. Новые маршруты охватят ЖМ Агрогородок, Коктал, Коктал-2, Уркер, Багыстан, Юго-Восток, улицы Ш. Айтматова, К.Мухамедханова, Сыганак, Толе би и проспекты Туран, Улы дала», - отметил Е. Бекмурзаев.

По словам спикера, также свою эффективность показали автобусные полосы на городских дорогах. В этом году планируется внедрение Bus Lane на более 20 километров на улицах и проспектах Ш. Айтматова, Улы дала, Р.Кошкарбаева, Тауелсиздик, Туран и Манглик ел.