Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    6 автобусных маршрутов запустят в Астане

    30 Июня 2023, 14:17

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице закупят 400 новых автобусов и запустят 6 автобусных маршрутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Общественный транспорт одна из самых социально значимых сфер жизнедеятельности города, который работает с 6 утра до 11 вечера. Диспетчерские службы и автобусные парки работают круглосуточно. В городе спрос на общественные спросы высок. Более 48% населения пользуются данным видом транспорта. Для обеспечения бесперебойного обслуживания 99 маршрутов оказывают услуги по перевозке пассажиров 6 автопарков и более 1500 водителей на 1100 автобусах. Отрасль не стоит на месте», - сказал заместитель акима столицы Ерлан Бекмурзаев на заседании городского маслихата.

    По словам спикера, последняя массовая закупка автобусов была осуществлена ​​в 2019 году. Приобретенные тогда 100 электробусов частично решили проблему нехватки автобусов в городе.

    «В настоящее время принято решение о закупке 400 автобусов. 55 из них были доставлены в город, а также для каждого автобусного парка создан план. При этом в этом году будет создано 6 новых автобусных маршрутов, которые будут направлены на решение проблем жилых массивов. Новые маршруты охватят ЖМ Агрогородок, Коктал, Коктал-2, Уркер, Багыстан, Юго-Восток, улицы Ш. Айтматова, К.Мухамедханова, Сыганак, Толе би и проспекты Туран, Улы дала», - отметил Е. Бекмурзаев.

    По словам спикера, также свою эффективность показали автобусные полосы на городских дорогах. В этом году планируется внедрение Bus Lane на более 20 километров на улицах и проспектах Ш. Айтматова, Улы дала, Р.Кошкарбаева, Тауелсиздик, Туран и Манглик ел.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Астана Акимат Маслихат
    Новости по теме
    Новости по теме
    Доступность занятий спортом людям с инвалидностью повысят в Карагандинской области
    Какие работы по благоустройству запланированы в области Абай
    Информацию о замене цельных гранитных плит на новые опровергли в Алматы
    Анонс наиболее важных событий в Астане 1 августа
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте