6 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

62 года назад (1961) родился ДЖАЛМУХАНБЕТОВ Арман Кенесович - советник министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в г. Темиртау Карагандинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР.

Трудовая деятельность: милиционер отдела внутренних дел № 223 УВД Карагандинской области (1979); оперуполномоченный ОБХСС отдела внутренних дел Ауэзовского райисполкома, оперуполномоченный БХСС управления внутренних дел Алматинского горисполкома, заместитель начальника отделения межрайонного отдела по борьбе с финансово-хозяйственными преступлениями по Московскому району главного управления внутренних дел г. Алматы, начальник отделения БЭП отдела внутренних дел Калининского района главного управления внутренних дел г. Алматы (1984-1994); начальник отдела ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Акмолинской области (1994-1995); начальник отдела управления ГУБОПиК, ГУРОПК ГСК Республики Казахстан по Акмолинской области (1995-1997); заместитель начальника Целинного управления внутренних дел на транспорте по кадровой и воспитательной работе, первый заместитель начальника Целинного управления внутренних дел на транспорте (1997-2000); начальник главного управления внутренних дел г. Астаны (2000-2002); заместитель начальника военно-следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002-2003); начальник Центра по координации борьбы с особо опасными преступлениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2003-2006); начальник Центрального департамента внутренних дел на транспорте (2006-2007); начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2007-2009); начальник департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (2009-2012); начальник департамента внутренних дел Атырауской области (2012-2016); полномочный представитель министра внутренних дел Республики Казахстан в Кыргызстане (2016-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом Ю. Андропова Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2007); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін» (2004), «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының ардагері» (2005), «За безупречную службу» ІІ степени (2005), «Ерлігі үшін» (2005).

53 года назад (1970) родился САКТАГАНОВ Нурымбет Аманович - заместитель акима Кызылординской области.

Родился в Чимкентской области. Окончил Кызылординский педагогический институт, учитель (1992); Институт дистанционного образования МЭСИ, бухгалтер; Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, юрист.

Трудовая деятельность: учитель средней школы № 172 г. Кызылорды (1992-1993); учитель средней школы № 9 г. Кызылорды (1994-1995); инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник отдела, заместитель начальника отдела Таможенного управления по Кызылординской области (1995-2001); главный инспектор, помощник председателя, начальник отдела Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (Агентства таможенного контроля, Таможенного комитета Министерства финансов Республики Казахстан) (2001-2006); главный инспектор представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан, начальник отдела, советник министра экономики и бюджетного планирования РК (2006-2007); заместитель председателя Комитета по миграции МТСЗН РК (2007-2010) (в связи с упразднением Комитета); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2012-2015); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2015-2018); аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (2018-2021); аким г. Семея (2021-2022); аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области (02.2022-06.2022).

На занимаемой должности - с июня 2022 года.

47 лет назад (1976) родился УТЕГЕНОВ Ерлан Рахимжанович - прокурор города Астаны.

Окончил Казахский государственный юридический университет, правоведение.

Трудовая деятельность: главный специалист отдела статистики органов прокуратуры, суда и аналитической работы Центра правовой статистики и информации при прокуратуре Алматинской области (с 1997 года); помощник, старший помощник прокурора г. Капшагай Алматинской области; прокурор, старший прокурор управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Алматинской области; заместитель начальника управления по надзору за законностью предварительного следствия и дознания прокуратуры Южно-Казахстанской области; заместитель Алматинского природоохранного прокурора; заместитель прокурора Карасайского района Алматинской области; прокурор Целиноградского, Егиндыкольского районов Акмолинской области; прокурор Талгарского района Алматинской области; начальник управления Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры по г. Алматы; старший помощник генерального прокурора группы советников аппарата генерального прокурора Республики Казахстан; заместитель прокурора г. Нур-Султана (2019-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.

48 лет назад (1975) родился САПАРБЕКУЛЫ Абзал - президент НАО «Отандастар Қоры», член Национального курултая при Президенте Республики Казахстан.

Родился в Жамбылской области. Окончил Ближневосточный технический университет, факультет международных отношений.

Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел РК (2000-2003); атташе, третий секретарь, второй секретарь посольства РК в Турецкой Республике (2003-2008); директор департамента международного сотрудничества и протокола АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2008); советник постоянного представительства РК при Европейском отделении Организации Объединенных Наций в г. Женеве (2008-2011); директор секретариата Тюркского совета (2011-2014); заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств/Тюркский совет (г. Стамбул) (2014-2017); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике (2017-2022); президент «Отандастар Қоры» (с 2022 года).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

41 год назад (1982) родился ТОСЕКБАЕВ Канат Дуйсенбаевич - генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения.

Родился в г. Талгаре Алматинской области. Окончил Казахский государственный медицинский университет (2005); Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак», менеджмент в здравоохранении (2008); Каспийский общественный университет, экономист (2013); Alma University, мастер делового администрирования; обучался в США по программе стажировки в рамках программы «Болашак», общественное здравоохранение.

Трудовая деятельность: фельдшер скорой медицинской помощи в ГССМП № 7 г. Алматы (2005-2007); проектный менеджер по вопросам международного сотрудничества в клинике Vivantes, Берлин (2007); советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», г. Астана (2008-2009); внештатный советник вице-министра в Министерстве здравоохранения РК, ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», г. Астана (2009-2010); главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи» (2010-2013); президент АО ЛОК «Окжетпес» управления делами Президента РК (2013); президент АО «Клинический санаторий «Almaty Resort» управления делами Президента РК (2014); главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», г. Алматы (2015-2017); руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области (2017-2018); руководитель управления здравоохранения г. Алматы (с 2019 года - управление общественного здоровья Алматы) (10.2018-09.2019).

На занимаемой должности - с января 2020 года.