6 августа. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1948-2017) родился- казахский киновед, историк и теоретик кино, кинокритик, педагог, профессор искусствоведения.

Родился в Карагандинской области. Окончил сценарно-киноведческий факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, киновед (1971).

Трудовая деятельность: редактор, член сценарно-редакционной коллегии киностудии «Казахфильм» (с 1971 года); секретарь Союза кинематографистов Казахстана (с 1981 года); старший научный сотрудник Института литературы и искусства им. М. Ауэзова НАН РК (1985-1999); руководитель мастерской киноведения Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова (ныне - Казахская национальная академия искусств им. Т. Жургенова) (с 1993 года); проректор Казахского государственного института театра и кино им. Т. Жургенова (1993-1994); начальник отдела театрального искусства и кинематографии Комитета культуры Министерства культуры, информации и общественного согласия РК (1999-2001).

Автор монографий «Когда оживают сказки. Мультипликационное кино Казахстана» (1984), «Экранно-фольклорные традиции в казахском игровом кино» (2008); книг «Кино Казахстана» (1998), «На экране «Казахфильма» (2007); более 250 эссе, статей, рецензий.

Лауреат премий ЛКСМ КазССР (1978), Союза кинематографистов СССР (1985), Национальной премии «Құлагер» (2008), обладатель государственного гранта «Лучший преподаватель вуза» (2007). Отличник образования РК (1998). Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері.

назад (1961) родился- заместитель акима города Нур-Султана.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Алма-Атинский институт инженеров железнодорожного транспорта, инженер путей сообщения - строитель (1983); Всесоюзный НИИ железнодорожного транспорта, аспирантура (1991); Сибирский государственный университет путей сообщения, докторантура (2003).

Трудовая деятельность: мостовой мастер ПЧ-Новошинская (08.1983-10.1983); и.о. старшего дорожного мастера «Дистанция пути ст. Пески - Целиноград» Целинной железной дороги (06.1985-07.1985); заместитель начальника дистанции «Дистанция пути ст. Пески - Целиноград» Целинной железной дороги (1985-1986); начальник дистанции «Дистанция пути ст. Пески - Целиноград» Целинной железной дороги (1986-1988); заместитель главного инженера Чуйского подотдела (1991-1992); инженер 1 категории отдела пути отделения дороги Кокчетавского отделения Целинной ж.д. (1991-1992); и.о. начальника технического отдела Кокчетавского отделения дороги Целинной ж.д. (1992-1993); начальник технического отдела отделения дороги Кокчетавского отделения Целинной ж.д. (1993-1995); заместитель начальника отделения дороги по маркетингу, коммерции и материально-техническому снабжению Кокчетавского отделения Целинной ж.д. (1995-1997); и.о. главного инженера отделения дороги Кокчетавского отделения Целинной ж.д. (02.1997-04.1997); главный инженер отделения Целинной ж.д. (04.1997-07.1997); начальник управления пути РМК «КТЖ» (07.1997-08.1997); начальник главного управления пути РМК «КТЖ» (1997-1998); директор дочернего государственного предприятия «Ремпуть» (1998-2000); заместитель генерального директора РГП «КТЖ» (2000-2001); директор департамента магистральной железнодорожной сети ЗАО «КТЖ» (2002-2003); управляющий дирекции магистральной сети ЗАО «КТЖ» (2003-2004); советник президента АО «НК «КТЖ» (2004-2005); президент АО «Транс-казахстанская магистраль» (2005-2006); первый вице-президент ОЮЛ «Ассоциация Магистраль» (2006-2007); заместитель генерального директора ТОО «ТSC group corporation» (2007-2008); вице-президент АО «НК «ҚТЖ» (2008-2014); советник президента АО «НК «ҚТЖ» (04.2014-08.2014); вице-президент по управлению персональном и социальным вопросам АО «НК «ҚТЖ» (08.2014-12.2014); вице-президент АО «НК «ҚТЖ» (2014-2015); председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» (2015-2019).

На занимаемой должности - с августа 2019 года.

Награжден орденами «Құрмет» (2008), «Парасат» (2016); нагрудным знаком «Почетный железнодорожник» (1998).

назад (1961) родился- советник министра внутренних дел Республики Казахстан.

Родился в г. Темиртау Карагандинской области. Окончил Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР.

Трудовая деятельность: милиционер отдела внутренних дел № 223 УВД Карагандинской области (1979); оперуполномоченный ОБХСС отдела внутренних дел Ауэзовского райисполкома, оперуполномоченный БХСС управления внутренних дел Алматинского горисполкома, заместитель начальника отделения межрайонного отдела по борьбе с финансово-хозяйственными преступлениями по Московскому району главного управления внутренних дел г. Алматы, начальник отделения БЭП отдела внутренних дел Калининского района главного управления внутренних дел г. Алматы (1984-1994); начальник отдела ГУБОПиК Министерства внутренних дел Республики Казахстан по Акмолинской области (1994-1995); начальник отдела управления ГУБОПиК, ГУРОПК ГСК Республики Казахстан по Акмолинской области (1995-1997); заместитель начальника Целинного управления внутренних дел на транспорте по кадровой и воспитательной работе, первый заместитель начальника Целинного управления внутренних дел на транспорте (1997-2000); начальник главного управления внутренних дел г. Астаны (2000-2002); заместитель начальника военно-следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002-2003); начальник Центра по координации борьбы с особо опасными преступлениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2003-2006); начальник Центрального департамента внутренних дел на транспорте (2006-2007); начальник департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (2007-2009); начальник департамента внутренних дел Западно-Казахстанской области (2009-2012); начальник департамента внутренних дел Атырауской области (2012-2016); полномочный представитель министра внутренних дел Республики Казахстан в Кыргызстане (2016-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом Ю. Андропова Российской академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2007); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005), «Құқық тәртібін қамтамасыз етуде үздік шыққаны үшін» (2004), «Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының ардагері» (2005), «За безупречную службу» ІІ степени (2005), «Ерлігі үшін» (2005).

назад (1962) родился- заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

Родился в Акмолинской области. Окончил Алматинский институт инженеров железнодорожного транспорта, эксплуатация железных дорог (1983); Казахскую академию транспорта и коммуникаций имени М. Тынышпаева, экономика и менеджмент на железнодорожном транспорте (2001).

Трудовая деятельность: составитель поездов на ст. Алма-Ата-1 до призыва в Советскую Армию (с 1983 года); работал на различных должностях Кокчетавского отделения Целинной железной дороги, возглавлял службу движения Целинной и Акмолинской железных дорог (1985-1998); начальник Павлодарского отделения перевозок РГП «ҚТЖ» (1998-1999); начальник главного управления перевозок, заместитель директора департамента перевозок центрального аппарата РГП «ҚТЖ» (1999-2001); директор ДГП «Грузовые перевозки» РГП «ҚТЖ» (2001-2002); менеджер рабочей группы по предоставлению консалтинговых услуг по перевозке сверхнегабаритных и тяжеловесных грузов для СП «ТенгизШевройл» (2002-2004); вице-президент по грузовой и коммерческой работе АО «Казжелдортранс» (2004-2005); директор филиала «Акмолинского отделения перевозок» АО «НК «ҚТЖ» (2005-2006); вице-президент АО «Қазтеміртранс» (2007-2008); управляющий директор по перевозочному процессу АО «НК «ҚТЖ» (2008-2009); управляющий директор по эксплуатационной работе АО «НК «ҚТЖ» (2009-2012); управляющий директор - руководитель аппарата АО «НК «ҚТЖ» (2012-2013); президент АО «Қазтеміртранс» (2013-2014); советник президента АО «НК «ҚТЖ» (2014-2015); генеральный директор, ОЮЛ «Союз транспортных и логистических организаций и ассоциаций «KAZLOGISTICS» (Союз транспортников Казахстана) (2015-2018); первый заместитель председателя правления АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2018-2021).

На занимаемой должности - с апреля 2021 года.

Награжден орденом «Құрмет»; юбилейной медалью «Қазақстан темір жолына 100 жыл» (2004); нагрудными знаками «Біртұтас Қазақ темір жолына 50 жыл» (2008), «Достық-Алашанькоу темір жолдарының түйіскеніне 20 жыл» (2010); Почетным знаком «Почетный железнодорожник» (1999).

назад (1970) родился- аким города Семей.

Родился в Чимкентской области. Окончил Кызылординский педагогический институт, учитель (1992); Институт дистанционного образования МЭСИ, бухгалтер; Кызылординский институт экономики, статистики и информации МЭСИ, юрист.

Трудовая деятельность: учитель средней школы № 172 г. Кызылорды (1992-1993); учитель средней школы № 9 г. Кызылорды (1994-1995); инспектор, старший инспектор, главный инспектор, начальник отдела, заместитель начальника отдела Таможенного управления по Кызылординской области (1995-2001); главный инспектор, помощник председателя, начальник отдела Таможенного комитета Министерства государственных доходов Республики Казахстан (Агентства таможенного контроля, Таможенного комитета Министерства финансов Республики Казахстан) (2001-2006); главный инспектор представительства Правительства в Парламенте Республики Казахстан, начальник отдела, советник министра экономики и бюджетного планирования РК (2006-2007); заместитель председателя Комитета по миграции МТСЗН РК (2007-2010) (в связи с упразднением Комитета); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2010-2012); заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2012-2015); первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области (2015-2018); аким Уланского района Восточно-Казахстанской области (2018-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

назад (1975) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Турецкой Республике.

Родился в Жамбылской области. Окончил Ближневосточный технический университет, факультет международных отношений.

Трудовая деятельность: референт, атташе Министерства иностранных дел РК (2000-2003); атташе, третий секретарь, второй секретарь посольства РК в Турецкой Республике (2003-2008); директор департамента международного сотрудничества и протокола АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» (2008); советник постоянного представительства РК при Европейском отделении Организации Объединенных Наций в г. Женеве (2008-2011); директор секретариата Тюркского совета (2011-2014); заместитель генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств/Тюркский совет (г. Стамбул) (2014-2017).

На занимаемой должности - с апреля 2017 года.

назад (1982) родился- генеральный директор Республиканского центра развития здравоохранения.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный медицинский университет (2005); Высшую медицинскую школу Ганновер по программе «Болашак», менеджмент в здравоохранении (2008); Каспийский общественный университет, экономист (2013); Alma University, мастер делового администрирования; обучался в США по программе стажировки в рамках программы «Болашак», общественное здравоохранение.

Трудовая деятельность: фельдшер скорой медицинской помощи в ГССМП № 7 г. Алматы (2005-2007); проектный менеджер по вопросам международного сотрудничества в клинике Vivantes, Берлин (2007); советник председателя правления АО «Национальный медицинский холдинг», г. Астана (2008-2009); внештатный советник вице-министра в Министерстве здравоохранения РК, ведущий специалист отдела АО «Медицинский университет Астана», г. Астана (2009-2010); главный врач ГККП «Станция городской скорой медицинской помощи» (2010-2013); президент АО ЛОК «Окжетпес» управления делами Президента РК (2013); президент АО «Клинический санаторий «Almaty Resort» управления делами Президента РК (2014); главный врач ГККП «Городская детская инфекционная больница», г. Алматы (2015-2017); руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области (2017-2018); руководитель управления здравоохранения г. Алматы (с 2019 года - управление общественного здоровья Алматы) (10.2018-09.2019).

На занимаемой должности - с января 2020 года.